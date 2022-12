Quand et où regarder le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en direct

L’Angleterre et la France s’affronteront dans leur quart de finale à succès dimanche. Les deux équipes ont enregistré des victoires impressionnantes lors de leurs huitièmes de finale et ont terminé en tête de leurs groupes respectifs. Mais alors que l’Angleterre s’est montrée très prometteuse, la France sera la favorite pour triompher au stade Al Bayt. L’équipe de Didier Deschamps est championne en titre et est le candidat le plus sérieux pour remporter la Coupe du monde. De plus, des personnalités comme Antoine Griezmann, Kylian Mbappe et Olivier Giroud font de la France une équipe formidable. L’Angleterre de Gareth Southgate devra trouver un moyen de contenir Mbappe. L’attaquant de haut vol du Paris Saint-Germain a marqué cinq buts en quatre matchs et sera le joueur le plus dangereux des Three Lions. L’arrière droit de Manchester City, Kyle Walker, sera probablement l’homme qui sera chargé de contenir Mbappe. Il y a très peu de choix entre les deux équipes et le jeu promet d’être un concours passionnant.

Avant le quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et la France, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre l’Angleterre et la France ?

Le match entre l’Angleterre et la France se jouera le 11 décembre, dimanche.

Où se jouera le match entre l’Angleterre et la France ?

Le match entre l’Angleterre et la France se jouera au stade Al Bayt.

A quelle heure débutera le match entre l’Angleterre et la France ?

Le match entre l’Angleterre et la France débutera à 00h30 IST, le 11 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre l’Angleterre et la France ?

Le match entre l’Angleterre et la France sera diffusé sur le réseau Sports 18.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre l’Angleterre et la France ?

Le match entre l’Angleterre et la France sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Composition de départ probable de l’Angleterre : Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw ; Declan Rice, Jude Bellingham; Raheem Sterling, Mason Mount, Phil Foden; Harry Kane

Composition de départ probable pour la France : Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Théo Hernandez ; Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot ; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ; Olivier Giroud

