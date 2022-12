Quand et où regarder le match CAM vs BRA en direct en ligne et à la télévision

Le Cameroun affrontera le Brésil lors de son dernier match du groupe G samedi. Les Lions indomptables ont désespérément besoin d’une victoire samedi pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais vaincre les quintuples champions sera une tâche colossale. La Selecao n’a besoin que d’un point pour finir en tête de son groupe et peut dicter le jeu d’entrée. Ils n’ont pas encore encaissé de but dans le tournoi et ont enregistré une victoire 1-0 contre une solide équipe suisse lundi. Mais le Brésil a été touché par des blessures et pourrait choisir de reposer certains joueurs clés avant les huitièmes de finale.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le fait que le Brésil ne jouera pas son onze le plus fort présente une opportunité pour le Cameroun. Alex Telles devrait remplacer Alex Sandro à l’arrière gauche. De plus, Tite est susceptible de donner plus de temps de jeu à Bruno Guimaraes, Gabriel Jesus et Antony.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Cameroun et le Brésil, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre le Cameroun et le Brésil ?

Le match entre le Cameroun et le Brésil se jouera le 3 décembre, samedi.

Où se jouera le match entre le Cameroun et le Brésil ?

Le match entre le Cameroun et le Brésil se jouera au stade Lusail.

A quelle heure débutera le match entre le Cameroun et le Brésil ?

Le match entre le Cameroun et le Brésil débutera à 00h30 IST, le 3 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre le Cameroun et le Brésil ?

Le match entre le Cameroun et le Brésil sera retransmis sur Sports 18 Network.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre le Cameroun et le Brésil ?

Le match entre le Cameroun et le Brésil sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Composition de départ probable du Cameroun : Épassy; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo ; Hongla, Anguissa, Kunde ; Aboubakar, Choupo-Moting, Toko Ekambi

Composition de départ probable du Brésil : Alisson ; Militao, Marquinhos, Silva, Telles ; Casemiro, Guimarães, Paqueta ; Antoine, Jésus, Vinicius Jr

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici