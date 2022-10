Quand et où regarder le match Brighton vs Chelsea en direct

Brighton accueillera Chelsea pour une rencontre intrigante en Premier League le 29 octobre. Brighton languit en 9e position sur le tableau des points et a été mis en déroute par Manchester City lors de son dernier match. Roberto De Zerbi est toujours à la recherche de sa première victoire en tant que patron de Brighton et le match contre Chelsea s’annonce comme une bonne opportunité pour lui. Chelsea a semblé ordinaire lors de ses deux derniers matches et a été tenu en échec par Manchester United la semaine dernière. Les Seagulls aimeraient provoquer un bouleversement devant leur public et sauver leur campagne naissante.

Ce sera le premier match de Graham Potter à Brighton après avoir quitté le club pour Chelsea. Brighton n’a pas gagné de match depuis que Potter est parti pour Londres. Chelsea reste le favori pour l’emporter samedi. Les goûts de Pierre-Emerick Aubameyang et Raheem Sterling font de Chelsea une équipe formidable.

Avant le match entre Brighton et Chelsea, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Premier League entre Brighton et Chelsea ?

Le match de Premier League entre Brighton et Chelsea se jouera le 29 octobre, samedi.

Où se jouera le match de Premier League entre Brighton et Chelsea ?

Le match de Premier League entre Brighton et Chelsea se jouera au stade Amex de Brighton.

À quelle heure débutera le match de Premier League entre Brighton et Chelsea ?

Le match de Premier League entre Brighton et Chelsea débutera à 19h30 IST, le 29 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Premier League entre Brighton et Chelsea ?

Le match de Premier League entre Brighton et Chelsea sera diffusé sur le Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Premier League entre Brighton et Chelsea ?

Le match de Premier League entre Brighton et Chelsea sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Composition de départ probable de Brighton : Sanchez ; Veltman, Dunk, Webster ; Mars, Caicedo, Mac Allister, Estupinan ; Gross, Trossard, Welbeck

Formation de départ probable de Chelsea : Kepa ; Azpilicueta, Chalobah, Thiago Silva ; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Chilwell ; Mont, Sterling, Aubameyang

