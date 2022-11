Quand et où regarder le match BEL vs MAR en direct en ligne et à la télévision

La Belgique et le Maroc s’affronteront dans leur match du Groupe F dimanche. La Belgique a devancé le Canada lors de son match d’ouverture et sera la favorite contre le Maroc. La Belgique visera à sceller sa place en huitièmes de finale avec une victoire contre la nation africaine. Cependant, le Maroc a tenu la Croatie à un match nul et vierge et sera impatient d’affronter l’équipe belge étoilée.

La Belgique n’a pas été très convaincante face au Canada et les hommes de Walid Regragui tenteront leur chance dimanche. Le Marocain Sofyan Amrabat sera le pivot de son milieu de terrain et jouera un rôle énorme dans le match. Il reste à voir si Roberto Martinez amènera son attaquant vedette Romelu Lukaku dans le onze de jeu. Le meilleur buteur belge se remet toujours d’une blessure aux ischio-jambiers. Lukaku peut faire basculer le résultat en Belgique s’il est en forme dimanche.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Belgique et le Maroc, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre la Belgique et le Maroc ?

Le match entre la Belgique et le Maroc se jouera le 27 novembre, dimanche.

Où se jouera le match entre la Belgique et le Maroc ?

Le match entre la Belgique et le Maroc se jouera au stade Al Thumama.

A quelle heure débutera le match entre la Belgique et le Maroc ?

Le match entre la Belgique et le Maroc débutera à 21h30 IST, le 27 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre la Belgique et le Maroc ?

Le match entre la Belgique et le Maroc sera retransmis sur Sports 18 Network.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre la Belgique et le Maroc ?

Le match entre la Belgique et le Maroc sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Composition de départ probable de la Belgique : Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Leander Dendoncker ; Thomas Meunier, Amadou Onana, Axel Witsel, Yannick Carrasco ; Kevin De Bruyne, Eden Hazard; Michy Batshuayi

Composition de départ probable du Maroc : Yassine Bounou ; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Noussair Mazraoui ; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah ; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal

