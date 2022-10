Quand et où regarder le match Bayern Munich vs Mayence 05 en direct

Le Bayern Munich accueillera Mayence 05 lors d’une rencontre passionnante de Bundesliga à l’Allianz Arena le 29 octobre. Le Bayern Munich et Mayence 05 ont remporté leurs deux derniers matches. En fait, Mayence a écrasé Cologne 5-0 la semaine dernière. Mais vaincre le Bayern Munich dans leur propre arrière-cour est un tout autre jeu de balle. Les Bavarois s’appuieront à nouveau sur Eric Choupo-Moting samedi. La star camerounaise a marqué jusqu’à cinq buts lors des quatre derniers matches du Bayern Munich. Mayence devra proposer des plans spécifiques s’ils veulent avoir une chance de l’emporter contre le Bayern Munich. Le Bayern Munich sera privé de Lucas Hernandez, Leroy Sane et Bouna Sarr. Pendant ce temps, les visiteurs regretteront les services de Maxim Leitsch et Marlon Mustapha.

Avant le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Mayence 05, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Mayence 05 ?

Le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Mayence 05 se jouera le 29 octobre, samedi.

Où se jouera le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Mayence 05 ?

Le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Mayence 05 se jouera à l’Allianz Arena de Munich.

A quelle heure débutera le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Mayence 05 ?

Le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Mayence 05 débutera à 19h00 IST, le 29 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Mayence 05 ?

Le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Mayence 05 sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Mayence 05 ?

Le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Mayence 05 sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Bayern Munich Composition de départ probable : Ulreich ; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies ; Kimmich, Goretzka; Coman, Muller, Crinière ; Choupo-Moting

Mainz 05 Formation de départ probable : Zentner ; Fernandes, Hack, Caci ; Widmer, Kohr, Stach, Aaron ; Lee ; Ingvartsen, Onisiwo

