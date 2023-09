Quand et où regarder le film mystère sur le meurtre avec Vidya Balan

Outre Vidya Balan, Neeyat présente également Ram Kapoor, Prajakta Koli, Rahul Bose, Shashank Arora, Shahana Goswami, Neeraj Kabi, Amrita Puri et Shefali Shah, entre autres.

Mettant en vedette Vidya Balan, Neeyat est sorti en salles le 7 juillet et a reçu des critiques mitigées de la part du public et des critiques. Près de deux mois après sa sortie en salles, le film policier et policier est enfin disponible en streaming sur Prime Video à partir du vendredi 1er septembre.

La plateforme OTT s’est tournée vers ses plateformes de médias sociaux et a fait cette annonce : « démasquer les mensonges, une présence suspecte à la fois ! #NeeyatOnPrime, regardez maintenant ». Neeyat est réalisé par Anu Menon et produit par Vikram Malhotra sous Abundantia Entertainment aux côtés d’Amazon Studios.

Vidya incarne l’officier du CBI Mira Rao, chargée d’enquêter sur le mystérieux meurtre d’un milliardaire. Outre l’actrice Sherni, le film met en vedette un ensemble d’acteurs dont Ram Kapoor, Prajakta Koli, Rahul Bose, Shashank Arora, Shahana Goswami, Neeraj Kabi, Amrita Puri et Shefali Shah, entre autres.





Avant sa sortie, le public a comparé Neeyat au mystère du meurtre hollywoodien Knives Out, car les deux films se ressemblaient étrangement. Interrogée sur ces comparaisons, Vidya avait déclaré à DNA : « Je pense que c’est un compliment. Mais je dois vous dire que je ne lis pas les commentaires donc je ne sais pas. Cela dit, c’est un film très réussi donc je suis Je suis content de la comparaison étant donné que nous n’avons jusqu’à présent publié la bande-annonce. Mais si je dois vraiment aborder l’éléphant dans la pièce : si vous choisissez cinq films de ce genre, vous trouverez de nombreuses similitudes entre deux.

Le réalisateur Anu Menon a ajouté : « Comment répondez-vous à ces commentaires. Ce n’est pas comme si vous pouviez simplement copier Knives Out, n’est-ce pas ? Mais le fait est qu’il s’agit d’un genre de meurtre mystérieux dans une pièce fermée à clé. C’est comme Meurtre sur l’Orient Express, Death ». sur le Nil, et bien d’autres encore. Mais c’est le décor. La différence est l’histoire : ce que vous explorez à travers cela. Chaque histoire d’espionnage n’est pas James Bond. Chaque film dans lequel des hommes sautent du haut des bâtiments n’est pas Mission Impossible. J’ai juste l’impression que ce genre n’est pas surexposé dans ce pays, les gens vont immédiatement à Knives Out. »