Quand et où regarder le film de Rakshit Shetty

L’histoire réconfortante de Dharma et Charlie, son meilleur ami à fourrure, a résisté au box-office, et maintenant le film très discuté 777 Charlie est prêt à illuminer vos maisons le 29 juillet avec sa sortie numérique exclusive sur Voot Select.

Le film met en lumière la relation attachante que Dharma, joué par Rakshit Shetty, entretient avec Charlie, son meilleur ami à quatre pattes. Cette relation exceptionnelle ne repose pas sur des mots pour partager et exprimer l’amour, la chaleur et la compréhension qui caractérisent leur lien unique. Le film dépeint Dharma cédant à la solitude qui s’est développée autour de sa vie très banale, et juste au moment où il le fait, le dynamique Charlie entre dans sa vie pour la renverser complètement.

Lors du lancement de 777 Charlie sur OTT, Rakshit Shetty a déclaré: “Jouer un personnage comme Dharma était le genre de défi sur lequel chaque acteur s’épanouit. Découvrir ces nombreuses couches d’émotions et travailler en tandem avec notre Charlie a été l’une des meilleures expériences donc loin. Faire correspondre les horaires de Charlie et s’adapter à ses signaux d’entraînement était difficile mais tout aussi gratifiant, comme en témoignent les réactions du public à tous les niveaux. En tant qu’équipe, nous sommes extrêmement ravis de présenter ce film unique en son genre sur l’amour entre un homme et son chien, à un public plus large car il fait ses débuts sur la plate-forme OTT, en streaming exclusivement sur Voot Select.”

Le réalisateur Kiranraj K a ajouté “777 Charlie n’est pas seulement un film mais une émotion qui résonne avec chacun de nous qui a à un moment donné senti le poids de la vie être soulevé par les bras forts de l’amour inconditionnel et de la chaleur d’un être cher. -qui n’a pas besoin d’être limité à la variété à deux pattes ! Cette tranche de récit de vie vous emmène dans un voyage pour prendre des risques, surmonter les préjugés et trouver l’amitié dans les pattes les plus improbables du chien le plus mignon. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant à notre couple de tête d’avoir donné vie à cette relation attachante grâce à leur chimie sans faille ainsi qu’au public pour avoir témoigné une immense affection à notre travail d’amour, ce qui en a fait un méga succès! Je suis ravi de son lancement OTT sur Voot Select en tant que spécial La relation entre Dharma et Charlie fait son chemin dans les cœurs et les foyers de notre public.”

Le film Kannada 777 Charlie, écrit et réalisé par Kiranraj K. et réalisé par Paramvah Studios, met en vedette Rakshit Shetty, un acteur bien connu, ainsi que Sangeetha Sringeri, Raj B. Shetty et le danois Sait dans des parties importantes.