Quand et où regarder le film d’action mettant en vedette Chiranjeevi, Tamannaah Bhatia et Keerthy Suresh

La vedette de Chiranjeevi, Bhola Shankar, a été dirigée par Meher Ramesh, qui a déjà réalisé des films sans succès avec Prabhas et Jr NTR, entre autres.

Mettant en vedette la superstar Telugu Chiranjeevi, Bhola Shankar est sorti en salles le 11 août 2023 et a affronté Jailer de Rajinikanth, sorti en salles un jour plus tôt le 10 août, et Gadar 2 de Sunny Deol et OMG 2 d’Akshay Kumar, qui étaient libéré le même jour, pour profiter du week-end prolongé du Jour de l’Indépendance.

Parmi ces quatre films, Bhola Shankar est celui qui a obtenu les pires résultats au box-office et s’est avéré être un désastre. Apparemment réalisé avec un budget d’environ Rs 100 crore, Bhola Shankar a gagné Rs 30,62 crore net en Inde et Rs 42,25 crore brut au box-office mondial.

Désormais, comme le public n’est pas allé voir Chiranjeevi-starrer dans les cinémas, il peut regarder le film dans le confort de son foyer. La sortie en streaming de Bhola Shankar a été annoncée par le géant OTT Netflix le dimanche 10 septembre, comme il l’a écrit sur ses réseaux sociaux : « Que les célébrations commencent car Megastar est de retour ! Bholaa Shankar arrive sur Netflix en telugu, tamoul, Malayalam, Kannada et Hindi le 15 septembre ! #BholaaShankarOnNetflix ».

Outre Chiranjeevi, Bhola Shankar met également en vedette Tamannaah Bhatia dans le rôle de l’intérêt amoureux de l’acteur de 67 ans, tandis que Keerthy Suresh joue sa sœur adoptive. Le film est un remake officiel du film à succès Vedalam d’Ajith Kumar sorti en 2015. Dans l’original, Shruti Haasan jouait l’intérêt amoureux d’Ajith, tandis que Lakshmi Menon jouait sa sœur.

Que les célébrations commencent car Megastar est de retour !

Bholaa Shankar arrive sur Netflix en telugu, tamoul, malayalam, kannada et hindi le 15 septembre ! #BholaaShankarSurNetflix pic.twitter.com/gO4jxfxpKr – Netflix Inde Sud (@Netflix_INSouth) 10 septembre 2023

La dernière sortie marque le retour de Meher Ramesh à la direction après une longue attente de dix ans. Il a déjà dirigé les superstars Venkatesh dans Shadow (2013), Jr NTR dans Shakti (2011) et Kantri (2008), Prabhas dans Billa (2009) et le regretté Puneeth Rajkumar dans Veera Kannadiga (2004) et Ajay (2006), et tous ces drames d’action n’ont pas connu un succès exceptionnel au box-office.

LIRE | Le président brésilien Lula da Silva déclare que le RRR est une « critique profonde du contrôle britannique sur l’Inde » et fait l’éloge du SS Rajamouli.