Quand et où regarder le Celtic contre le Real Madrid en direct de l’UEFA Champions League sur la télévision en direct en ligne

Le Celtic accueillera le Real Madrid au Celtic Park Stadium de Glasgow le 7 septembre. Le Real Madrid est le champion en titre de l’UEFA Champions League. Les Merengues sont l’équipe la plus titrée de la Ligue des champions avec un record de 14 titres. De plus, le Real Madrid est en pleine forme et a remporté tous les matchs qu’il a disputés en Liga cette saison. Dès lors, peu parieront contre Carlo Ancelotti et ses hommes. Pour le Real Madrid, Jesus Vallejo et Alvaro Odriozola ne joueront pas à cause d’une blessure. Mais Federico Valverde et Toni Kroos prendront probablement le terrain contre le Celtic.

Pendant ce temps, le Celtic joue également un excellent football et est sur une course invaincue en Premiership écossaise. Le Celtic cherchera à capitaliser sur le solide soutien à domicile et à provoquer la surprise mardi.

Avant le match entre le Celtic et le Real Madrid, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match d’UEFA Champions League entre le Celtic et le Real Madrid ?

Le match d’UEFA Champions League entre le Celtic et le Real Madrid se jouera le 7 septembre, mercredi.

Où se jouera le match d’UEFA Champions League entre le Celtic et le Real Madrid ?

Le match d’UEFA Champions League entre le Celtic et le Real Madrid se jouera au Celtic Park Stadium de Glasgow.

À quelle heure commencera le match d’UEFA Champions League entre le Celtic et le Real Madrid ?

Le match d’UEFA Champions League entre le Celtic et le Real Madrid débutera à 00h30 IST, le 7 septembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match d’UEFA Champions League entre le Celtic et le Real Madrid ?

Le match de l’UEFA Champions League entre le Celtic et le Real Madrid sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de l’UEFA Champions League entre le Celtic et le Real Madrid ?

Le match de l’UEFA Champions League entre le Celtic et le Real Madrid sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Ligne de départ prévue -up :

Celtic Predicted Starting Line-up : Hart ; Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, Taylor ; O’Riley, McGregor, Hatate ; Abada, Giakoumakis, Jota

Composition prévue du Real Madrid : Courtois ; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy ; Modric, Tchouameni, Kroos ; Valverde, Benzema, Vinicius

