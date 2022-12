Quand et où regarder le blockbuster vedette de Tom Cruise

Réalisé par Joseph Kosinski, la vedette de Tom Cruise Top Gun: Maverick est la suite de la sortie de 1986 Top Gun, qui était dirigé par Tony Scott. L’acteur hollywoodien met en vedette la star de Mission Impossible reprenant son rôle du capitaine Pete “Maverick” Mitchell de l’original. Miles Teller, Jennifer Connelly, Lewis Pullman, Jon Hamm, Glen Powell, Ed Harris et Val Kilmer jouent les seconds rôles.

Le film est disponible à la location sur Prime Video depuis août et maintenant, l’actioner sera disponible pour les abonnés Prime Video à partir du 26 décembre. Le géant OTT a fait l’annonce sur ses poignées de médias sociaux en écrivant : partez pour une nouvelle aventure et une balade nostalgique comme jamais auparavant #TopGunMaverickOnPrime, 26 décembre”. Le film sera disponible en six langues, à savoir l’anglais, l’hindi, le tamoul, le télougou, le kannada et le malayalam.





Top Gun: Maverick est le film le plus rentable de 2022, car le drame d’action a collecté plus de 1,4 milliard de dollars au box-office mondial, devenant ainsi le deuxième film de l’ère pandémique à réaliser cet exploit après Spider-Man: No Way Home. Avec les critiques extrêmement positives à venir pour Avatar: The Way of Water, il ne sera pas faux de dire que l’extravagance visuelle dirigée par James Cameron remplacera la vedette de Tom Cruise en tant que plus rentable de l’année.

À l’heure actuelle, Top Gun : Maverick, Jurassic World Dominion, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Minions : The Rise of Gru et Black Panther : Wakanda Forever figurent parmi les cinq films les plus rentables de 2022 au box-office mondial. . The Batman, Thor : Love And Thunder, The Battle at Lake Changjin II, Moon Man et Fantastic Beasts : The Secrets of Dumbledore occupent les cinq autres positions dans le top 10 des titres les plus rentables de l’année.