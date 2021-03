Quand et où regarder la télédiffusion MSC vs TRAUFC, Actualités de l’équipe

La deuxième phase de la saison I-League 2020/21 commence avec le deuxième match de la journée où Mohammedan SC affrontera Tiddim Road Athletic Union (TRAU) FC, le vendredi 5 mars au stade municipal de Kalyani, à Kalyani, au Bengale occidental. . Le match I-League 2020-21 Mohammedan SC vs TRAU FC débutera à 16h05.

Dans le dernier classement de la I-League 2020-21, Mohammedan SC occupe la troisième place après avoir récolté 16 points en 10 matchs jusqu’à présent. Ils chercheront à gagner le maximum de points et à réduire l’écart au sommet, le Churchill Brothers FC Goa et le Real Kashmir FC occupant les première et deuxième places.

En revanche, TRAU FC occupe la sixième position et partage le même nombre de points en nombre égal de matchs que le Mohammedan SC.

Le dernier match s’est terminé par un match nul 2-2 lorsque les deux équipes se sont rencontrées la dernière fois cette saison.

Quand commencera le match I-League 2020-21 Mohammedan SC vs TRAU FC?

Le match I-League 2020-21 Mohammedan SC vs TRAU FC aura lieu le 5 Mars (vendredi)

Où se jouera le match I-League 2020-21 Mohammedan SC vs TRAU FC?

Le match I-League 2020-21 Mohammedan SC vs TRAU FC aura lieu au stade municipal de Kalyani, à Kalyani.

À quelle heure commencera le match I-League 2020-21 Mohammedan SC vs TRAU FC?

Le match I-League 2020-21 Mohammedan SC vs TRAU FC débutera à 16h05 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match I-League 2020-21 Mohammedan SC vs TRAU FC?

Tous les matchs de la I-League 2020-21 seront diffusés en direct sur la chaîne 1Sports.

Comment regarder en direct le match I-League 2020-21 Mohammedan SC vs TRAU FC?

La diffusion en direct est disponible sur la page Facebook de 1Sports.

I-League 2020-21, équipe Mohammedan SC: Asheer Akhtar, Manoj Mohammad, Kingsley Obumneme Eze, Gurtej Singh, Jamal Bhuyan, Fatau Mohammed, Safiul Rahaman, Faisal Ali, Singam Subash Singh, Md Rafique Ali Sardar, Arijit Bagui, Shilton Dsilva, Raphael Odoyin Onwrebe, Sattyam Sharma, Nikhiladam, Nikhiladam Hira Mondal, Priyant Kumar Singh, Gani Ahmmed Nigam, Sanjib Ghosh, Sujit Sadhu, Tirthankar Sarkar, Firoj Ali, Gourav Mukhi, Md Jafar Mondal, Avinabo Bag, Arijeet Singh, Suraj Rawat, Shubham Roy, SK Faiaz

I-League 2020-21, équipe TRAU FC: Poirei Anganba Meitei Soram, Helder Lobato Ribeiro, Soraisham Dinesh Singh, Konsam Phalguni Singh, Komron Tursunov, Shougrakpam Netrajit Singh, Mayosing Khongreiwoshi, Seiminmang Manchong, Khangembam Bidyashagar Abeaven Singh, Chongtham Kishan, Chongtham Kishan, Chongtham Kishan Hmarramnghak, Joseph Mayowa Olaleye, Thokchom James Singh, Sorokhaibam Prikanta Singh, Md. Fayazuddin, Khaidem Vicky Meitei, Laishram Milan Singh, Khundongbam Krishnananda Singh, Shahabaaz, Chanso Horam, Amrit Gope