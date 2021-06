Quand et où regarder la télédiffusion en direct Sony Ten Timings en Inde, Nouvelles de l’équipe

L’UEFA Euro 2020 est sur le point de démarrer avec une histoire d’ouverture palpitante entre l’Italie et la Turquie au Stadio Olimpico de Rome. Le match se jouera le samedi 12 juin à 00h30 IST. La Turquie peut être considérée comme l’outsider de l’Euro 2020 et peut provoquer un bouleversement majeur pour l’équipe hôte samedi. Ils ont connu une sortie époustouflante lors des matchs de préparation en s’imposant contre l’Azerbaïdjan et la Moldavie tandis que le match contre la Guinée s’est soldé par un match nul.

COUVERTURE COMPLÈTE : EURO 2020

L’Italie, quant à elle, possède l’une des équipes les plus fortes du championnat. Les quadruples champions du monde espèrent prendre un bon départ à l’Euro 2020. L’Italie participera à la compétition après une victoire contre Saint-Marin et la République tchèque.

Pour en venir au record du face-à-face, la Turquie et l’Italie se sont affrontées 11 fois. L’Italie a remporté la victoire jusqu’à huit fois tandis que trois matches se sont soldés par un match nul.

Le match Euro 2020 Turquie vs Italie débutera à 00h30 IST.

Euro 2020 Turquie vs Italie: Nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

La Turquie a une équipe en pleine forme et tous les joueurs seront disponibles pour la sélection. L’Italie, en revanche, devrait manquer les services de Lorenzo Pellegrini, qui s’est blessé lors d’une séance d’entraînement. L’Italie a subi un nouveau coup dur car Marco Verratti est également incertain pour l’affaire d’ouverture de l’Euro 2020.

Composition de départ possible de la Turquie : Ugurcan Cakir, Caglar Soyuncu, Kaan Ayhan, Mehmet Zeki Celik, Ozan Kabak, Hakan Calhanoglu, Ozan Tufan, Abdulkadir Omur, Yusuf Yazici, Burak Yilmaz, Enes Unal

Composition de départ possible pour l’Italie : Gianluigi Donnarumma, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola, Alessandro Bastoni, Jorginho, Federico Bernardeschi, Nicolo Barella, Domenico Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne

À quelle heure débutera le match Turquie contre Italie Euro 2020?

Le match de l’Euro 2020 entre les deux équipes débutera à 00h30 IST le samedi 12 juin au Stadio Olimpico de Rome.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match amical entre la Turquie et l’Italie ?

Les fans peuvent regarder la télédiffusion en direct sur les chaînes Sony Ten 2/HD.

Comment puis-je diffuser en direct le match Turquie vs Italie Euro 2020?

La diffusion en direct du match sera disponible sur l’application SonyLIV.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici