Quand et où regarder la télédiffusion en direct, les horaires en Inde

Le tour final du premier tournoi de tennis du Grand Chelem de 2021 est à nos portes et c’est là que nous verrons la Japonaise Naomi Osaka affronter les États-Unis Jennifer Brady le samedi 20 février.

Naomi Osaka est en pleine forme depuis la reprise de la tournée en août dernier et elle a prolongé sa fabuleuse séquence de victoires à 20 matchs. Maintenant, elle cherchera à poursuivre cette course alors qu’elle vise à remporter le titre de l’Open d’Australie deux ans après l’avoir remporté pour la première fois.

Lors de la finale de l’US Open l’été dernier, la Japonaise était sensationnelle et elle s’est ralliée d’un set et d’une rupture pour vaincre Victoria Azarenka et a remporté son troisième titre de Chelem.

Jennifer Brady, d’autre part, a été brillante et elle a maintenant été récompensée par sa première apparition dans une finale du Grand Chelem.

L’Américaine a continué là où elle s’était arrêtée depuis le début de cette année. Elle a couru pour terminer dans les quatre derniers au Grampians Trophy. Maintenant, elle est à l’Open d’Australie, elle a battu une série d’adversaires de qualité pour atteindre le choc pour le titre.

Les deux joueurs s’affronteront cinq mois après avoir disputé une demi-finale passionnante de l’US Open, Naomi Osaka et Jennifer Brady verront à nouveau les cornes lors de la finale de l’Open d’Australie samedi.

Où regarder le match final de l’Open d’Australie 2021 féminin Naomi Osaka vs Jennifer Brady en direct en Inde (chaînes de télévision)?

Naomi Osaka affrontera Jennifer Brady lors de la finale du simple féminin de l’Open d’Australie 2021 à 14h00 IST le 20 février. Le match final de l’Open d’Australie 2021 Naomi Osaka contre Jennifer Brady sera retransmis en direct sur SONY SIX, SONY TEN2, SONY TEN3.

Comment et où regarder le match final de l’Open d’Australie 2021 Naomi Osaka vs Jennifer Brady en direct en direct?

Le match final Naomi Osaka vs Jennifer Brady sera disponible sur la plateforme OTT SONY SIX en hindi et en anglais à 14h00 IST.