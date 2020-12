L’ATK Mohun Bagan affrontera le Bengaluru FC lors du 36e affrontement de la Super League indienne 2020-21 lundi au stade Fatorda. Le match ATK Mohun Bagan vs Bengaluru FC débutera à 19h30 IST.

Lors de leur match précédent, l’ATK Mohun Bagan a surperformé Goa 1-0. Ils sont placés à la deuxième place du tableau des points avec 13 points. L’équipe a remporté quatre des six matches qu’elle a disputés cette saison. Ils ont perdu un match, tandis que le match restant s’est terminé par un match nul.

En revanche, le Bengaluru FC a battu l’Odisha FC 2-1 lors de sa dernière sortie ISL 2020-21. Ils se placent à la troisième place du classement avec 12 points. Le Bengaluru FC a disputé six matches, dont il est sorti vainqueur en trois. Leurs matchs restants se sont terminés par des nuls.

ISL 2020-21 ATK Mohun Bagan jouera probablement XI contre Bengaluru FC: Arindam Bhattacharya, Sandesh Jhingan, Subhasish Bose, Pritam Kotal (C), Tiri, Jayesh Rane, Pronay Halder, Carl McHugh, Manvir Singh, David Williams, Roy Krishna

ISL 2020-21 Bengaluru FC jouera probablement XI contre ATK Mohun Bagan: Gurpreet Singh Sandhu, Pratik Chaudhari, Juanan, Erik Paartalu, Harmanjot Khabra, Dimas Delgado, Cleiton Silva, Suresh Wangjam, Francisco Gonzalez, Sunil Chhetri (C), Udanta Singh

Où regarder le match ISL 2020-21 ATK Mohun Bagan vs Bengaluru FC en Inde?

ISL 2020-21 ATK Mohun Bagan vs Bengaluru FC retransmis en direct en Inde sur Star Sports 1 SD et HD, Star Sports 2 SD et HD (anglais); Star Sports Hindi 1 SD et HD, Star Sports 3, Star Gold 2 (Hindi), Asianet Plus, Asianet Movies (Malayalam); Star Sports Bangla; Star Sports Kannada; Star Sports Tamil; Star Sports Telugu ou Star Sports Marathi.

Pour les fans de football en Inde, le match ISL 2020-21 ATK Mohun Bagan vs Bengaluru FC sera disponible en direct sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.