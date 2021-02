SC Bengale oriental et Jamshedpur FC s’étaient déjà affrontés dans le Super Ligue indienne 2020-21 le 10 décembre. Le match à l’époque s’est terminé par un match nul avec deux équipes ne marquant aucun but. Lors du prochain match prévu dimanche 7 février, les deux équipes se rencontreront au stade Fatorda. Les deux équipes n’ont pas été en meilleure forme dans la ligue en cours.

Le Bengale oriental est en particulier hors de forme car il n’a remporté aucun match au cours des cinq derniers matchs. En dehors de cela, l’équipe n’a de toute façon remporté que deux matches sur les 15 qu’elle a disputés et 13 points jusqu’à présent. L’équipe a perdu contre Bengaluru lors de son dernier match par 0-2.

Jamshedpur, au contraire, a fait très moyen et est à la septième place du tableau des points ISL avec 18 points. Le dernier match remporté par l’équipe était contre Odisha. Dans le match du 1er février, Jamshedpur a battu l’équipe par 1-0.

ISL 2020-21 Jamshedpur FC commence l’alignement probable contre le SC East Bengal: Pawan Kumar, Renthlei Laldinliana, Peter Hartley, Stephen Eze, Sandip Mandi, Aitor Monroy, Alexandre Monteiro De Lima, Seminlen Doungel, Mobashir Rahman, Nerijus Valskis, John Fitzgerald

ISL 2020-21 SC East Bengal partant de l’alignement probable contre Jamshedpur FC: Debjit Majumder, Scott Neville, Narayan Das, Danny Fox, Sarthak Golui, Jacques Maghoma, Aaron Holloway, Anthony Pilkington, Eugeneson Lyngdoh, Bright Enobakhare, Jeje Lalpekhlua

Où regarder le match ISL 2020-21 Jamshedpur FC vs SC East Bengal en Inde?

ISL 2020-21 Jamshedpur FC vs SC East Bengal diffusé en direct en Inde peut être regardé sur Star Sports 1 SD et HD, Star Sports 2 SD et HD (anglais); Star Sports Hindi 1 SD et HD, Star Sports 3, Star Gold 2 (Hindi), Asianet Plus, Asianet Movies (Malayalam); Star Sports Bangla; Star Sports Kannada; Star Sports Tamil; Star Sports Telugu ou Star Sports Marathi.

Comment et où regarder le match ISL 2020-21 Jamshedpur FC vs SC East Bengal?

Pour les fans de football en Inde, le match ISL 2020-21 Jamshedpur FC vs SC East Bengal sera disponible en streaming en direct sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.