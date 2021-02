Quand et où regarder la télédiffusion en direct, les horaires en Inde

Après quelques semaines d’action à haute tension, le premier Grand Chelem de la saison de tennis 2021 – le open d’Australie – se terminera ce week-end.

Dans la finale du simple messieurs, n ° 1 mondial serbe Novak Djokovic affrontera la Russie Daniil Medvedev, alors qu’il cherche à remporter son neuvième titre de l’Open d’Australie et un troisième consécutif.

Djokovic, qui a remporté les titres en simple masculin de l’Open d’Australie à la plupart des occasions, n’a pas réussi à être à son meilleur niveau cette saison. Il a été contraint d’abandonner au moins un set dans les matches à partir du deuxième tour jusqu’aux quarts de finale. Il a ensuite enregistré une victoire en deux sets sur le qualifié russe Aslan Karatsev en demi-finale.

Open d’Australie 2021: finale du simple messieurs Novak Djokovic vs Daniil Medvedev: en direct

Le Serbe a combattu une douleur intense et des matchs incroyablement difficiles contre Taylor Fritz, Milos Raonic et Alexander Zverev. Il n’a pas été à son meilleur en ce qui concerne la forme physique, mais cela ne l’a pas empêché de garder intact son record de demi-finale à Melbourne.

Medvedev, en revanche, n’a disputé qu’un seul match qui s’est prolongé jusqu’au cinquième set où il a battu Stefanos Tsitsipas en demi-finale pour disputer sa deuxième finale du Grand Chelem après l’US Open 2019.

Medvedev est sur une séquence de 20 victoires consécutives. Il a dû affronter pour la dernière fois la défaite aux mains de Kevin Anderson à l’Open de Vienne 2020. Et depuis, il a remporté le Paris Masters, l’ATP Finals et l’ATP Cup, et cherche désormais son plus grand défi de sa carrière.

Où regarder le match final de l’Open d’Australie 2021 hommes Novak Djokovic vs Daniil Medvedev en direct en Inde (chaînes de télévision)?

Novak Djokovic affrontera Daniil Medvedev en finale du simple masculin de l’Open d’Australie 2021 à 14h00 IST le 21 février. Le match final de l’Open d’Australie 2021 Novak Djokovic contre Daniil Medvedev sera retransmis en direct sur SONY SIX, SONY TEN2, SONY TEN3.

Comment et où regarder le match final de l’Open d’Australie 2021 Novak Djokovic vs Daniil Medvedev en direct en direct?

Le match final Novak Djokovic vs Daniil Medvedev sera disponible sur la plateforme OTT SONY LIV en hindi et en anglais à 14h00 IST.