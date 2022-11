Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League

La neuvième édition de la Pro Kabbadi League proposera un autre match passionnant alors que les Bengal Warriors affronteront UP Yoddhas. Les UP Yoddhas dirigés par Pardeep Narwal seront confrontés à une tâche ardue lorsqu’ils verrouillent les cornes avec les guerriers renaissants du Bengale. UP Yoddhas n’a pas fait une belle saison et languit à la 11e position du tableau des points. Ils se sont montrés trop timides lors de leur dernier match face aux Haryana Steelers et ont inscrit un match nul. Les raiders d’UP Yoddhas Pardeep Narwal et Surender Gill étaient très impressionnants mais n’ont pas pu faire franchir la ligne d’arrivée à leur équipe. Ils aimeraient faire amende honorable contre les guerriers du Bengale. Mais ce ne sera pas facile car les Bengal Warriors ont l’air très bien en tant qu’équipe. Le Bengale a été clinique contre les Gujarat Giants lors de son dernier match et cherchera à récolter le maximum de points mardi.

Avant le match de Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et UP Yoddhas, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et UP Yoddhas se jouera le 8 novembre, mardi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et UP Yoddhas se jouera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, à Pune.

À quelle heure commencera le match Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et UP Yoddhas débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et UP Yoddhas sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et UP Yoddhas sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Guerriers du Bengale Départ probable 7 : Shubham Shinde, Vaibhav Garje, Girish Maruti, Deepak Hooda, Balaji D, Maninder Singh, Shrikant Jadhav

UP Yoddhas Début probable 7 : Pardeep Narwal, Ashu Singh, Shubham Kumar, Surender Gill, Rohit Tomar, Nitesh Kumar, Sumit

