Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League en direct

La neuvième édition de la Pro Kabbadi League a fait la une des journaux avec des matchs palpitants. Les fans attendent maintenant avec impatience les trois matches de vendredi. La Pro Kabbadi League proposera trois matchs à succès le 28 octobre. Alors que les Tamil Thalaivas affronteront les Jaipur Pink Panthers, les Haryana Steelers verrouilleront les cornes avec Puneri Paltan. Lors du dernier match de la soirée, Patna Pirates et UP Yoddhas s’affronteront au Shree Kanteerava Indoor Stadium de Bengaluru.

Tamil Thalaivas connaît une saison désastreuse et n’a probablement aucune chance de passer au tour suivant. Ils ont été vaincus de manière convaincante par UP Yoddhas lors de leur dernier match. Par conséquent, les Jaipur Pink Panthers sont les grands favoris contre les Tamil Thalaivas. Ils pourraient être tentés de tester leur force de banc vendredi.

Lors du deuxième match, Puneri Paltan tentera de consolider sa position au tableau des points. Puneri Paltan et Haryana Steelers ont remporté leurs derniers matchs. La manière dont les Haryana Steelers contreront Aslam Inamdar et Mohit Goyat sera très importante.

Pendant ce temps, UP Yoddhas sera impatient d’affronter Patna Pirates. UP Yoddhas était clinique contre Tamil Thalaivas lors de leur dernier match.

Les trois matchs semblent prometteurs et comporteront des compétitions passionnantes. Alors asseyez-vous et profitez des matchs à indice d’octane élevé du vendredi.

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Jaipur Pink Panthers, Haryana Steelers et Puneri Paltan et Patna Pirates et UP Yoddhas, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Jaipur Pink Panthers, Haryana Steelers et Puneri Paltan et Patna Pirates et UP Yoddhas ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Jaipur Pink Panthers, Haryana Steelers et Puneri Paltan et Patna Pirates et UP Yoddhas se joueront le 28 octobre, vendredi.

Où se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Jaipur Pink Panthers, Haryana Steelers et Puneri Paltan et Patna Pirates et UP Yoddhas ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Jaipur Pink Panthers, Haryana Steelers et Puneri Paltan et Patna Pirates et UP Yoddhas se joueront au stade Shree Kanteerava de Bengaluru.

À quelle heure commenceront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Jaipur Pink Panthers, Haryana Steelers et Puneri Paltan et Patna Pirates et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Jaipur Pink Panthers débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Puneri Paltan débutera à 20h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et UP Yoddhas débutera à 21h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Jaipur Pink Panthers, Haryana Steelers et Puneri Paltan et Patna Pirates et UP Yoddhas ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Jaipur Pink Panthers, Haryana Steelers et Puneri Paltan et Patna Pirates et UP Yoddhas ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Thalaivas tamouls Probable départ 7 : Sagar, Sahil Gulia, M Abhishek, Abhimanyu Kaushik, Pawan Sherawat, Ajinkya Pawar, Himanshu

Jaipur Pink Panthers Probable Départ 7 : Sunil Kumar, Shaul Kumar, Abhishek KS, V Ajith Kumar, Ankush, Arjun Deshwal, Rahul Chaudhari

Haryana Steelers Départ probable 7 : Jaideep Kuldeep, Monu Hooda, Mohit, Joginder Narwal, Nitin Rawal, Manjeet, Meetu Mehender

Puneri Paltan Départ probable 7 : Fazel Atrachali, Sanket Sawant, Gaurav Khatri, Mohammad Nabibakhsh, Aslam Inamdar, Mohit Goyat, Akash Shinde

Patna Pirates Probable Départ 7 : Sachin, Neeraj Kumar, Manish, Rohit Gulia, Monu, Sunil, Mohammadreza Chiyaneh

UP Yoddhas début probable 7 : Pardeep Narwal, Ashu Singh, Shubham Kumar, Surender Gill, Rohit Tomar, Nitesh Kumar, Sumit

