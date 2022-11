Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League en direct ?

Les Tamouls Thalaivas chercheront à retrouver le chemin de la victoire lorsqu’ils affronteront les vairons des Géants du Gujarat dimanche. Un Tamil Thalaivas renaissant a été stoppé net par les Jaipur Pink Panthers lors de leur dernier match.

Le match face aux Gujarat Giants est une occasion en or pour Tamil Thalaivas de récolter un maximum de points. Les Gujarat Giants sont sur une séquence de cinq défaites consécutives et sont hors course pour les huitièmes de finale. Ajinkya Pawar et Narender devront intervenir dimanche si Tamil Thalaivas veut nourrir l’ambition de passer au tour suivant.

Pendant ce temps, les Gujarat Giants n’ont rien à perdre et chercheront à être plus expansifs contre les Tamil Thalaivas. Si des gens comme Rakesh Sangroya et Mahendra Rajput trouvent leur mojo, alors cela peut être le jeu de n’importe qui.

Avant le match de Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et Gujarat Giants, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et Gujarat Giants ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre les Tamil Thalaivas et les Gujarat Giants se jouera le 27 novembre, dimanche.

Où se jouera le match de Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et Gujarat Giants ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre les Tamil Thalaivas et les Gujarat Giants se jouera au Gachibowli Indoor Stadium, à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et Gujarat Giants ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et Gujarat Giants débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Pro Kabaddi League entre les Tamil Thalaivas et les Gujarat Giants ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et Gujarat Giants sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et Gujarat Giants ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et Gujarat Giants sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Tamil Thalaivas Probable Départ 7: Himanshu, Sagar, Sahil Gulia, M Abhishek, Mohit, Ajinkya Pawar, Narender

Gujarat Giants Probable Départ 7: Sandeep Kandola, Rinku Narwal, Baldev Singh, Pardeep Kumar, Rakesh Sangroya, Mahendra Rajput, Chandran Ranjit

