Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League en direct ?

Puneri Paltan et Haryana Steelers s’affronteront dans une rencontre captivante de la Pro Kabaddi League le 18 novembre. Puneri Paltan est en tête du classement et a été clinique tout au long du tournoi.

Puneri Paltan a enregistré une victoire complète sur les Bengal Warriors lors de leur dernier match et ils sont l’équipe à battre cette saison. De plus, le skipper Fazel Atrachali sera ravi qu’Akash Shinde ait réussi contre les Bengal Warriors. Haryana Steelers a également enregistré une victoire lors de son dernier match et cherchera à scénariser une séquence de victoires. Les Haryana Steelers s’appuieront à nouveau sur Manjeet et Meetu Mehender vendredi. Si ces deux-là se lancent, les Haryana Steelers peuvent provoquer une surprise contre Puneri Paltan.

Avant le match de Pro Kabaddi League entre Puneri Paltan et Haryana Steelers, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabaddi League entre Puneri Paltan et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Puneri Paltan et Haryana Steelers se jouera le 18 novembre, vendredi.

Où se jouera le match de Pro Kabaddi League entre Puneri Paltan et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Puneri Paltan et Haryana Steelers se jouera au GMC Balayogi Sports Complex, à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabaddi League entre Puneri Paltan et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Puneri Paltan et Haryana Steelers débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabaddi League entre Puneri Paltan et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Puneri Paltan et Haryana Steelers sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabaddi League entre Puneri Paltan et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Puneri Paltan et Haryana Steelers sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Formation de départ probable :

Puneri Paltan Départ probable 7 : Fazel Atrachali, Sanket Sawant, Gaurav Khatri, Mohammad Nabibakhsh, Aslam Inamdar, Mohit Goyat, Akash Shinde

Haryana Steelers Départ probable 7 : Jaideep Kuldeep, Monu Hooda, Mohit, Joginder Narwal, Nitin Rawal, Manjeet, Meetu Mehender

