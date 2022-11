Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League en direct ?

UP Yoddhas et Haryana Steelers s’affronteront lors du match 70 de la Pro Kabbadi League le 11 novembre. Les deux équipes n’ont pas connu une excellente saison et sont en bas du tableau.

Mais UP Yoddhas est une meilleure équipe par rapport aux Haryana Steelers. Ils ont joué un match nul contre les Bengal Warriors lors de leur dernier match. Rohit Tomar et Pardeep Narwal de UP Yoddhas ont très bien performé dans ce match. Haryana Steelers devra trouver un moyen d’arrêter à la fois Tomar et Narwal s’ils veulent gagner ce match. De plus, Joginder Narwal, Nitin Rawal et Manjeet devront trouver la marchandise pour Haryana Steelers.

Avant le match de Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Haryana Steelers, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Haryana Steelers se jouera le 11 novembre, vendredi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Haryana Steelers se jouera au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, à Pune.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Haryana Steelers débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Haryana Steelers sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Haryana Steelers sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Composition probable :

UP Yoddhas Début probable 7 : Pardeep Narwal, Ashu Singh, Shubham Kumar, Surender Gill, Rohit Tomar, Nitesh Kumar, Sumit

Haryana Steelers Départ probable 7 : Jaideep Kuldeep, Monu Hooda, Mohit, Joginder Narwal, Nitin Rawal, Manjeet, Meetu Mehender

