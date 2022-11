Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League en direct

Les Bengaluru Bulls et les Haryana Steelers s’affronteront lors du match 68 de la Pro Kabbadi League le 9 novembre. Les Bengaluru Bulls ont connu un excellent début de tournoi et occupent la troisième place du tableau des points. Mais les Bengaluru Bulls arrivent dans ce match après deux défaites successives. Ils souffriraient d’une courte défaite subie contre les Giants du Gujarat. Les Bengaluru Bulls chercheraient une victoire globale contre un faible Haryana Steelers mercredi. Ils s’appuieront à nouveau sur Vikash Khandola et Bharat dans cet affrontement crucial contre l’Haryana.

Pendant ce temps, le temps presse pour les Haryana Steelers dans ce tournoi. Ils ont besoin d’une victoire clinique pour sauver leur campagne naissante. Cela peut être le jeu de n’importe qui si Nitin Rawal et Manjeet trouvent leur mojo.

Avant le match de Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Haryana Steelers, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Haryana Steelers se jouera le 9 novembre, mercredi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Bengaluru Bulls et les Haryana Steelers se jouera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, à Pune.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Haryana Steelers débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Haryana Steelers?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Haryana Steelers sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Haryana Steelers sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Bengaluru Bulls Départ probable 7: Vikash Khandola, Bharat, Neeraj Narwal, Saurabh Nandal, Mahender Singh, Aman, GB Plus

Haryana Steelers Départ probable 7 : Jaideep Kuldeep, Monu Hooda, Mohit, Joginder Narwal, Nitin Rawal, Manjeet, Meetu Mehender

