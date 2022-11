Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League en direct ?

La neuvième édition de la Pro Kabbadi League a présenté des matchs fascinants. Les fans attendent désormais avec impatience les trois matches du samedi 5 novembre.

Alors que les Gujarat Giants affronteront les Bengal Warriors, les Tamil Thalaivas verrouilleront les cornes avec les Telugu Titans. Lors du dernier match de la soirée, Haryana Steelers et UP Yoddhas s’affronteront au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, à Pune.

Les Gujarat Giants n’ont pas été réguliers cette saison et ont perdu leur dernier match contre les Patna Pirates. Mais ils envisagent un retour contre les Bengal Warriors. Beaucoup dépendra de Sandeep Kandola et Rakesh Sangroya.

Pendant ce temps, les Tamil Thalaivas ont un net avantage contre les Telugu Titans, qui languissent en bas du tableau. Tamil Thalaivas aimerait une victoire complète contre les Telugu Titans samedi. Le dernier match de la soirée est peut-être le plus excitant.

Haryana Steelers et UP Yoddhas ont enregistré une victoire lors de leur dernier match. Ce sera la bataille des raiders d’UP Yoddhas et la défense des Haryana Steelers.

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Bengal Warriors, Tamil Thalaivas et Telugu Titans et Haryana Steelers et UP Yoddhas, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Gujarat Giants et les Bengal Warriors se jouera le 5 novembre, samedi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Gujarat Giants et les Bengal Warriors se jouera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, à Pune.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Gujarat Giants et les Bengal Warriors débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Pro Kabbadi League entre les Gujarat Giants et les Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Gujarat Giants et les Bengal Warriors sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Pro Kabbadi League entre les Gujarat Giants et les Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Gujarat Giants et les Bengal Warriors sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Géants du Gujarat Probable départ 7 : Sandeep Kandola, Rinku Narwal, Baldev Singh, Pardeep Kumar, Rakesh Sangroya, Mahendra Rajput, Chandran Ranjit

Guerriers du Bengale Départ probable 7 : Shubham Shinde, Vaibhav Garje, Girish Maruti, Deepak Hooda, Balaji D, Maninder Singh, Shrikant Jadhav

Tamil Thalaivas contre Telugu Titans

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Telugu Titans ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Telugu Titans se jouera le 5 novembre, samedi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Telugu Titans ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Telugu Titans se jouera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, à Pune.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Telugu Titans ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Telugu Titans débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Pro Kabbadi League entre les Tamil Thalaivas et les Telugu Titans ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Telugu Titans sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Telugu Titans ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Telugu Titans sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Thalaivas tamouls Probable départ 7 : Sagar, Sahil Gulia, M Abhishek, Abhimanyu Kaushik, Pawan Sherawat, Ajinkya Pawar, Himanshu

Telugu Titans Probable Départ 7 : Parvesh Bhainswal, Abhishek Singh, Monu Goyat, Vishal Bhardwaj, Ravinder Pahal, Surjeet Singh, Siddharth Desai

Haryana Steelers contre UP Yoddhas

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et UP Yoddhas se jouera le 5 novembre, samedi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et UP Yoddhas se jouera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, Pune.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et UP Yoddhas débutera à 21h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et UP Yoddhas sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et UP Yoddhas sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Haryana Steelers Départ probable 7 : Jaideep Kuldeep, Monu Hooda, Mohit, Joginder Narwal, Nitin Rawal, Manjeet, Meetu Sharma

UP Yoddhas début probable 7 : Pardeep Narwal, Ashu Singh, Shubham Kumar, Surender Gill, Rohit Tomar, Nitesh Kumar, Sumit

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici