Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League en direct

La neuvième édition de la Ligue Pro Kabbadi comportera un programme double mardi. Alors que Puneri Paltan affrontera Dabang Delhi, les Haryana Steelers verrouilleront les cornes avec les Bengaluru Bulls. Les deux matchs semblent prometteurs et auront une action au bord du siège. Puneri Paltan est sur une belle lancée et a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Les goûts d’Aslam Inamdar et Mohit Goyat ont été prolifiques pour Puneri Paltan. Pendant ce temps, leurs adversaires se sont essoufflés après un excellent début de tournoi. Dabang Delhi est sur une séquence de quatre défaites consécutives et a été démoli par Tamil Thalaivas lors de son dernier match. A part Ashu Malik, personne n’avait l’air en forme. Dabang Delhi devra être au sommet de son art mardi s’il veut renverser la vapeur. Haryana Steelers et Bengaluru Bulls s’affronteront lors du deuxième match de la soirée. Les Bengaluru Bulls sont les grands favoris pour triompher contre les Haryana Steelers. Cependant, si Manjeet et Meetu Mehender se déchaînent, cela peut être le jeu de n’importe qui.

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Dabang Delhi et Haryana Steelers et Bengaluru Bulls, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Dabang Delhi, Haryana Steelers et Bengaluru Bulls ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Dabang Delhi, Haryana Steelers et Bengaluru Bulls se joueront le 1er novembre, mardi.

Où se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Dabang Delhi, Haryana Steelers et Bengaluru Bulls ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Dabang Delhi, Haryana Steelers et Bengaluru Bulls se joueront au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, à Pune.

À quelle heure commenceront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Dabang Delhi, Haryana Steelers et Bengaluru Bulls?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Dabang Delhi débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Bengaluru Bulls débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Dabang Delhi, Haryana Steelers et Bengaluru Bulls ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Dabang Delhi, Haryana Steelers et Bengaluru Bulls ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Puneri Paltan Départ probable 7 : Fazel Atrachali, Sanket Sawant, Gaurav Khatri, Mohammad Nabibakhsh, Aslam Inamdar, Mohit Goyat, Akash Shinde

Dabang Delhi Départ probable 7 : Naveen Kumar, Ravi Kumar, Vishal, Manjeet, Ashu Malik, Krishan, Sandeep Dhull

Haryana Steelers Départ probable 7 : Jaideep Kuldeep, Monu Hooda, Mohit, Joginder Narwal, Nitin Rawal, Manjeet, Meetu Mehender

Bengaluru Bulls Départ probable 7: Vikash Khandola, Bharat, Neeraj Narwal, Saurabh Nandal, Mahender Singh, Aman, GB Plus

