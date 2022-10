Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League en direct

La neuvième édition de la Pro Kabbadi League a présenté des matchs au bord du siège. Les fans attendent maintenant avec impatience les trois matches de samedi. La Pro Kabbadi League verra trois matchs le 29 octobre. Alors que les Bengaluru Bulls affronteront Dabang Delhi, les Telugu Titans verrouilleront les cornes avec les Gujarat Giants. Lors du dernier match de la soirée, les Bengal Warriors et U Mumba s’affronteront au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, à Pune.

Les Bengaluru Bulls connaissent une excellente saison, mais ils n’ont pu réussir qu’un match nul lors de leur dernier match contre Patna Pirates. Dabang Delhi, qui a enregistré deux défaites consécutives, aimera une victoire contre les Bengaluru Bulls. Une défaite samedi mettrait en danger la position de Delhi en tête du classement.

Les Gujarat Giants verrouilleront les cornes avec les Telugu Titans lors du deuxième match de la soirée. Les géants du Gujarat sont les grands favoris pour gagner contre les Titans Telugu qui languissent au bas du tableau.

Le match le plus excitant de la soirée aura lieu à 21h30 entre Bengal Warriors et U Mumba. Les Bengal Warriors et U Mumba connaissent une excellente saison. U Mumba voudra une victoire pour dépasser les Bengal Warriors sur le tableau des points. Mais vaincre les Bengal Warriors est plus facile à dire qu’à faire. Les Guerriers du Bengale ont été cliniques contre les joueurs de table Dabang Delhi lors de leur dernier match.

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Dabang Delhi, Telugu Titans et Gujarat Giants et Bengal Warriors et U Mumba, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date les matchs de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Dabang Delhi, Telugu Titans et Gujarat Giants et Bengal Warriors et U Mumba auront-ils lieu ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Dabang Delhi, Telugu Titans et Gujarat Giants et Bengal Warriors et U Mumba se joueront le 29 octobre, samedi.

Où se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Dabang Delhi, Telugu Titans et Gujarat Giants et Bengal Warriors et U Mumba ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Dabang Delhi, Telugu Titans et Gujarat Giants et Bengal Warriors et U Mumba se joueront au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, Pune.

À quelle heure commenceront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Dabang Delhi, Telugu Titans et Gujarat Giants et Bengal Warriors et U Mumba ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Dabang Delhi débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Telugu Titans et les Gujarat Giants débutera à 20h30 IST.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et U Mumba débutera à 21h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Dabang Delhi, Telugu Titans et Gujarat Giants et Bengal Warriors et U Mumba ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la Pro Kabbadi League entre Bengaluru Bulls et Dabang Delhi, Telugu Titans et Gujarat Giants et Bengal Warriors et U Mumba ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Bengaluru Bulls Départ probable 7: Vikash Khandola, Bharat, Neeraj Narwal, Saurabh Nandal, Mahender Singh, Aman, GB Plus

Dabang Delhi Départ probable 7 : Naveen Kumar, Ravi Kumar, Vishal, Manjeet, Ashu Malik, Krishan, Sandeep Dhull

Titans Telugu Début probable 7: Parvesh Bhainswal, Abhishek Singh, Monu Goyat, Vishal Bhardwaj, Ravinder Pahal, Surjeet Singh, Siddharth Desai

Géants du Gujarat Probable départ 7 : Sandeep Kandola, Rinku Narwal, Baldev Singh, Pardeep Kumar, Rakesh Sangroya, Mahendra Rajput, Chandran Ranjit

Guerriers du Bengale Départ probable 7 : Shubham Shinde, Vaibhav Garje, Girish Maruti, Deepak Hooda, Balaji D, Maninder Singh, Shrikant Jadhav

U Mumba Départ probable 7: Guman Singh, Surinder Singh, Harendra Kumar, Ashish, Shivam, Rinku, Mohit

