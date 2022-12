Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League en direct

Telugu Titans et Tamil Thalaivas verrouillent les cornes dans la Pro Kabbadi League le 3 décembre. Alors que Telugu Titans jouera pour leur fierté samedi, c’est un match très important pour Tamil Thalaivas. Ajinkya Pawar and Co voudront grimper dans le tableau des points et sceller leur place dans le tour à élimination directe. Les Telugu Titans ont fait match nul contre Dabang Delhi lors de leur dernier match et viseront à récolter le maximum de points samedi. Ils devront jouer comme une unité à la fin commerciale du tournoi. À part Narender, personne n’a vraiment performé contre Dabang Delhi. Les goûts de M Abhishek et Mohit devront intensifier si Tamil Thalaivas veut aller plus loin dans le tournoi.

Les Telugu Titans n’ont rien à perdre et peuvent s’avérer être un adversaire délicat pour les Tamil Thalaivas.

Avant le match de la Pro Kabbadi League entre les Telugu Titans et les Tamil Thalaivas, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Telugu Titans et Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Telugu Titans et les Tamil Thalaivas se jouera le 3 décembre, samedi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Telugu Titans et Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Telugu Titans et les Tamil Thalaivas se jouera au Gachibowli Indoor Stadium, à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Telugu Titans et Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Telugu Titans et les Tamil Thalaivas débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Pro Kabbadi League entre les Telugu Titans et les Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Telugu Titans et les Tamil Thalaivas sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Pro Kabbadi League entre les Telugu Titans et les Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Telugu Titans et les Tamil Thalaivas sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Titans Telugu Début probable 7: Parvesh Bhainswal, Abhishek Singh, Monu Goyat, Vishal Bhardwaj, Ravinder Pahal, Surjeet Singh, Siddharth Desai

Thalaivas tamouls Probable départ 7 : Himanshu, Sagar, Sahil Gulia, M Abhishek, Mohit, Ajinkya Pawar, Narender

