Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League en direct

Dabang Delhi et Puneri Paltan s’affronteront samedi lors d’un match à succès de la Pro Kabbadi League. Dabang Delhi a été tenu en échec par Tamil Thalaivas lors de son dernier match. Ils voudraient récolter un maximum de points contre Puneri Paltan. De plus, Delhi aura envie de ses chances samedi alors que Puneri Paltan a été stupéfait par les Giants du Gujarat lors de leur dernier match.

Puneri Paltan a été l’équipe la plus régulière du tournoi. Mais ils avaient l’air à bout de souffle contre le Gujarat et Fazel Atrachali et Aslam Inamdar semblaient déconnectés. Puneri Paltan viserait à enregistrer une victoire convaincante sur Dabang Delhi afin de reprendre de l’élan dans la fin commerciale du tournoi. Dabang Delhi et Puneri Paltan seront impatients de participer à ce qui devrait être un concours passionnant.

Avant le match de Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Puneri Paltan, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Puneri Paltan se jouera le 3 décembre, samedi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Puneri Paltan se jouera au Gachibowli Indoor Stadium, à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Puneri Paltan débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Puneri Paltan sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Puneri Paltan sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Dabang Delhi Départ probable 7 : Naveen Kumar, Ravi Kumar, Vishal, Manjeet, Ashu Malik, Krishan, Sandeep Dhull

Puneri Paltan Départ probable 7 : Fazel Atrachali, Sanket Sawant, Gaurav Khatri, Mohammad Nabibakhsh, Aslam Inamdar, Mohit Goyat, Akash Shinde

