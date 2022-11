Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League en direct ?

Dabang Delhi et Bengaluru Bulls s’affronteront dimanche dans une ligue Pro Kabbadi. Dabang Delhi et Bengaluru Bulls ont été cliniques tout au long du tournoi et font partie des favoris pour soulever le trophée. Les Bengaluru Bulls sont sur une séquence de deux défaites consécutives et seront sous pression pour récolter le maximum de points contre Dabang Delhi. Le capitaine Mahender Singh et Vikash Khandola n’étaient pas à leur meilleur lors du dernier match contre les Bengal Warriors. Singh et Khandola devront tous deux affronter un Delhi renaissant.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Delhi, dirigée par Naveen Kumar, a relancé sa campagne après une crise de mi-saison. Une quatrième victoire consécutive peut les propulser à la quatrième place du tableau des points. Dabang Delhi sera impatient de participer à ce qui devrait être un concours passionnant.

Avant le match de Pro Kabaddi League entre Dabang Delhi et Bengaluru Bulls, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabaddi League entre Dabang Delhi et Bengaluru Bulls ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Dabang Delhi et Bengaluru Bulls se jouera le 27 novembre, dimanche.

Où se jouera le match de Pro Kabaddi League entre Dabang Delhi et Bengaluru Bulls ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Dabang Delhi et Bengaluru Bulls se jouera au Gachibowli Indoor Stadium, à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabaddi League entre Dabang Delhi et Bengaluru Bulls ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Dabang Delhi et Bengaluru Bulls débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabaddi League entre Dabang Delhi et Bengaluru Bulls?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Dabang Delhi et Bengaluru Bulls sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

A LIRE AUSSI : Coupe du Monde de la FIFA 2022 : le Brésilien Neymar absent de la phase de groupes en raison d’une blessure à la cheville

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabaddi League entre Dabang Delhi et Bengaluru Bulls ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Dabang Delhi et Bengaluru Bulls sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Dabang Delhi Départ probable 7: Naveen Kumar, Ravi Kumar, Vishal, Manjeet, Ashu Malik, Krishan, Sandeep Dhull

Bengaluru Bulls départ probable 7: Vikash Khandola, Bharat, Neeraj Narwal, Saurabh Nandal, Mahender Singh, Aman, GB Plus

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici