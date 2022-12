Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League

Des étincelles voleront lorsque les Haryana Steelers et les Bengal Warriors s’affronteront dans le match 114 de la Pro Kabbadi League le 2 décembre. Les deux équipes se bousculent pour la suprématie au milieu du tableau des points. Mais alors que les Bengal Warriors ont perdu leurs deux derniers matches, les Haryana Steelers sont sur une séquence de deux victoires consécutives. Les Haryana Steelers ont joué comme une unité lors de leur dernier match et Nitin Rawal et Manjeet sont en pleine forme. Ils voudraient conserver leurs manières de gagner et terminer leur campagne en beauté. Pendant ce temps, les Bengal Warriors ont perdu leur dernier match contre UP Yoddhas de justesse et seul le capitaine Maninder Singh a regardé dans un bon rythme. Maninder Singh espère que ses coéquipiers affronteront les Haryana Steelers.

Avant le match de Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Bengal Warriors, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Haryana Steelers et les Bengal Warriors se jouera le 2 décembre, vendredi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre les Haryana Steelers et les Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Haryana Steelers et les Bengal Warriors se jouera au Gachibowli Indoor Stadium, à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Haryana Steelers et les Bengal Warriors débutera à 21h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Haryana Steelers et les Bengal Warriors sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Haryana Steelers et les Bengal Warriors sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Haryana Steelers Départ probable 7 : Jaideep Dahiya, Monu Hooda, Mohit, Joginder Narwal, Nitin Rawal, Manjeet, Meetu Mahender

Guerriers du Bengale Départ probable 7 : Shubham Shinde, Vaibhav Garje, Girish Maruti, Deepak Hooda, Ashish Sangwan, Maninder Singh, Shrikant Jadhav

