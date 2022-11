Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League

Tamil Thalaivas jouera contre les Bengal Warriors lors du match 92 de la Pro Kabbadi League le 21 novembre. Les Bengal Warriors seront les favoris car ils entrent dans ce match après avoir battu les Telugu Titans 36-28. Maninder Singh et Shrikant Jadhav étaient en excellente forme lors de ce match. Les Guerriers du Bengale s’appuieront à nouveau sur eux pour trouver la marchandise contre les Tamil Thalaivas. Sagar et Co devront exécuter leurs plans contre Singh et Jadhav s’ils veulent avoir une chance de gagner cette rencontre. Tamil Thalaivas n’a remporté aucune victoire lors de ses trois derniers matches. Ils ont joué un match nul lors de leur dernier match contre Patna Pirates. Le temps presse pour les Tamil Thalaivas et ils devront récolter un maximum de points lundi. Les six autres joueurs de Tamil Thalaivas devront épauler habilement Narender qui est dans la forme de sa vie.

Avant le match de Pro Kabbadi League entre les Tamil Thalaivas et les Bengal Warriors, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Tamil Thalaivas et les Bengal Warriors se jouera le 21 novembre, lundi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Tamil Thalaivas et les Bengal Warriors se jouera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, à Pune.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Bengal Warriors débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabbadi League entre les Tamil Thalaivas et les Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Bengal Warriors sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Bengal Warriors ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Bengal Warriors sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Thalaivas tamouls Probable départ 7 : Himanshu, Sagar, Sahil Gulia, M Abhishek, Mohit, Ajinkya Pawar, Narender

Guerriers du Bengale Probable Départ 7: Shubham Shinde, Vaibhav Garje, Girish Maruti, Deepak Hooda, Balaji D, Maninder Singh, Shrikant Jadhav

