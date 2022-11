Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League

Puneri Paltan affrontera les Bengal Warriors lors d’une rencontre captivante de la Pro Kabbadi League le 14 novembre. Fazel Atrachali et Co souffrent de leur courte défaite contre U Mumba lors de leur dernier match. Les fans espèrent que Puneri Paltan dépassera les Bengaluru Bulls en tête du tableau des points avec une victoire lundi. Ils sont certainement les favoris avec le type d’équipe qu’ils ont. Aslam Inamdar et Mohit Goyat peuvent à eux seuls remporter le match pour Puneri Paltan. Mais les Bengal Warriors sont une équipe en plein essor. Ils n’ont perdu aucun match lors de leurs quatre derniers matchs du tournoi. De plus, le Bengale a écrasé les Gujarat Giants 46-27 lors de leur dernier match. Maninder Singh, Shrikant Jadhav ont été formidables pour le Bengale dans ce match. Les deux joueurs joueront également un rôle clé contre Puneri Paltan.

Avant le match de Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et Puneri Paltan, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et Puneri Paltan se jouera le 14 novembre, lundi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et Puneri Paltan se jouera au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, à Pune.

À quelle heure commencera le match Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et Puneri Paltan débutera à 19h30 IST le 14 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et Puneri Paltan sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Bengal Warriors et Puneri Paltan sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Guerriers du Bengale Départ probable 7 : Shubham Shinde, Vaibhav Garje, Girish Maruti, Deepak Hooda, Balaji D, Maninder Singh, Shrikant Jadhav

Puneri Paltan Départ probable 7 : Fazel Atrachali, Sanket Sawant, Gaurav Khatri, Mohammad Nabibakhsh, Aslam Inamdar, Mohit Goyat, Akash Shinde

