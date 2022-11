Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League

Les Gujarat Giants et les Haryana Steelers verrouilleront les cornes lors du match 79 de la Pro Kabbadi League le 14 novembre. Les deux équipes languissent dans la moitié inférieure du tableau des points et ont désespérément besoin d’une victoire. Les Gujarat Giants ont été écrasés par les Bengal Warriors lors de leur dernier match. À part Chandran Ranjit, personne n’a vraiment impressionné dans ce match. Les goûts de Rinku Narwal et Rakesh Sangroya devront intensifier si les Gujarat Giants veulent gagner ce match. Pendant ce temps, les Haryana Steelers n’ont enregistré de victoire lors d’aucun de leurs quatre derniers matchs. Nitin Rawal and Co visera à collecter le maximum de points de ce match. Manjeet et Jaideep Kuldeep seront les joueurs clés des Haryana Steelers dans ce match. Il y a très peu de choix entre les deux équipes et le jeu promet d’être captivant.

Avant le match de Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Haryana Steelers, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Gujarat Giants et les Haryana Steelers se jouera le 14 novembre, lundi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Gujarat Giants et les Haryana Steelers se jouera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, à Pune.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Gujarat Giants et les Haryana Steelers débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Pro Kabbadi League entre les Gujarat Giants et les Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Gujarat Giants et les Haryana Steelers sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Haryana Steelers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Haryana Steelers sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Début probable des géants du Gujarat 7 : Sandeep Kandola, Rinku Narwal, Baldev Singh, Pardeep Kumar, Rakesh Sangroya, Mahendra Rajput, Chandran Ranjit

Haryana Steelers Départ probable 7 : Jaideep Kuldeep, Monu Hooda, Mohit, Joginder Narwal, Nitin Rawal, Manjeet, Meetu Mehender

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici