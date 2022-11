Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League

Des étincelles voleront lorsque UP Yoddhas affrontera les Telugu Titans lors du match 74 de la Pro Kabbadi League le 12 novembre. Les Telugu Titans languissent au bas du tableau et sont sur une séquence de défaites sans fin. Ils viseront à jouer sans peur afin de sauver leur campagne naissante. Les Titans Telugu n’ont rien à perdre et UP Yoddhas ne voudrait pas les prendre pour acquis. Les chances des Titans dépendront de Parvesh Bhainswal et Siddharth Desai. Tout compte fait, UP Yoddhas sera une équipe formidable dans ce match. Ils ont enregistré une formidable victoire contre les Haryana Steelers lors de leur dernier match et seront impatients de partir samedi. Pardeep Narwal et Surender Gill de Yoddhas poseront un énorme défi aux Telugu Titans. Si Gill et Narwal trouvent leur mojo, UP Yoddhas sera difficile à arrêter.

Avant le match de Pro Kabbadi League entre Telugu Titans et UP Yoddhas, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Telugu Titans et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Telugu Titans et UP Yoddhas se jouera le 12 novembre, samedi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Telugu Titans et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Telugu Titans et UP Yoddhas se jouera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, Pune.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Telugu Titans et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Telugu Titans et UP Yoddhas débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Pro Kabbadi League entre Telugu Titans et UP Yoddhas?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Telugu Titans et UP Yoddhas sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Pro Kabbadi League entre Telugu Titans et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Telugu Titans et UP Yoddhas sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Composition probable des Telugu Titans : Parvesh Bhainswal, Abhishek Singh, Monu Goyat, Vishal Bhardwaj, Ravinder Pahal, Surjeet Singh, Siddharth Desai

UP Yoddhas Probable Line-up: Pardeep Narwal, Ashu Singh, Shubham Kumar, Surender Gill, Rohit Tomar, Nitesh Kumar, Sumit

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici