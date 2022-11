Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League

La Ligue Pro Kabbadi comportera trois matchs le 12 novembre. C’est peut-être le troisième match de la soirée qui sera le plus excitant. Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi s’affronteront dans un match crucial samedi. Jaipur Pink Panthers entre dans ce match après avoir subi une défaite contre Patna Pirates. Jaipur n’était pas au sommet de son art face à Patna. Le seul point positif pour eux de ce match était la forme formidable d’Arjun Deshwal. Les goûts d’Abhishek KS, V Ajith Kumar et Ankush devront trouver la marchandise s’ils veulent vaincre un Delhi renaissant. Pendant ce temps, Delhi voudra maintenir sa victoire samedi. Ils ont finalement rompu leur séquence de défaites contre les Telugu Titans et viseront une victoire clinique contre les Jaipur Pink Panthers.

Avant le match de Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi se jouera le 12 novembre, samedi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi se jouera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, Pune.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi débutera à 21h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Dabang Delhi sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Jaipur Pink Panthers Probable 7 de départ : Sunil Kumar, Sahul Kumar, Abhishek KS, V Ajith Kumar, Ankush, Arjun Deshwal, Rahul Chaudhari

Dabang Delhi Départ probable 7 : Naveen Kumar, Ravi Kumar, Vishal, Manjeet, Ashu Malik, Krishan, Sandeep Dhull

