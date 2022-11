Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League

Tamil Thalaivas et Puneri Paltan s’affronteront lors du match 69 de la Pro Kabbadi League le 9 novembre. Les deux équipes sont en pleine forme et le match promet d’être passionnant. La dernière fois que ces deux équipes ont verrouillé les cornes, le match s’est déroulé sur le fil. Tamil Thalaivas a remporté une courte victoire 35-34 dans ce match. Cette défaite sera dans l’esprit de Puneri Paltan lorsqu’ils affronteront Tamil Thalaivas mercredi. Puneri Paltan s’appuiera à nouveau sur Aslam Inamdar et Mohit Goyat. Tous deux étaient au sommet de leur match contre Tamil Thalaivas, mais n’ont pas pu le gagner pour leur équipe. Tamil Thalaivas aura envie de ses chances contre le premier Puneri Paltan et visera à reproduire le résultat de la semaine dernière. Une victoire mercredi les rapprochera de Puneri Paltan au tableau des points.

Avant le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Puneri Paltan, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Puneri Paltan se jouera le 9 novembre, mercredi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Puneri Paltan ?

Le match de la Ligue Pro Kabbadi entre Tamil Thalaivas et Puneri Paltan se jouera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, Pune.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Puneri Paltan débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Puneri Paltan?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Puneri Paltan sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Puneri Paltan sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Thalaivas tamouls Probable de départ 7 : Himanshu, Sagar, Sahil Gulia, M Abhishek, Mohit, Ajinkya Pawar, Narender

Puneri Paltan Départ probable 7 : Fazel Atrachali, Sanket Sawant, Gaurav Khatri, Mohammad Nabibakhsh, Aslam Inamdar, Mohit Goyat, Akash Shinde

