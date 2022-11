Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League

Dabang Delhi et Telugu Titans s’affronteront lors du match 67 de la Pro Kabbadi League le 8 novembre. Dabang Delhi a connu un excellent début de tournoi. Mais il semble qu’ils soient à court d’essence. Dabang Delhi est sur une séquence de six défaites consécutives et occupe désormais la 7e position au classement des points. Le match contre les Telugu Titans est une excellente occasion pour Dabang Delhi de relancer sa campagne naissante. Les Telugu Titans ont eu une campagne désastreuse et n’ont aucune chance de passer à l’étape suivante. Ils sont en bas du tableau et ont perdu jusqu’à dix matches. Cependant, les Titans Telugu ont la capacité de provoquer un bouleversement. Ils n’ont rien à perdre et pourraient jouer sans peur. Les goûts de Parvesh Bhainswal et Monu Goyat seront la clé de leurs chances.

Avant le match de Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Telugu Titans, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Telugu Titans ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Telugu Titans se jouera le 8 novembre, mardi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Telugu Titans ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Telugu Titans se jouera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, à Pune.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Telugu Titans ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Telugu Titans débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Telugu Titans?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Telugu Titans sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Telugu Titans ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Dabang Delhi et Telugu Titans sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Dabang Delhi Départ probable 7 : Naveen Kumar, Ravi Kumar, Vishal, Manjeet, Ashu Malik, Krishan, Sandeep Dhull

Titans Telugu Probable à partir de 7 : Parvesh Bhainswal, Abhishek Singh, Monu Goyat, Vishal Bhardwaj, Ravinder Pahal, Surjeet Singh, Siddharth Desai

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici