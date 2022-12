Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League

Les Patna Pirates affronteront les Gujarat Giants dans le match 113 de la Pro Kabbadi League vendredi. Les Patna Pirates dirigés par Neeraj Kumar entrent dans ce match après avoir perdu une rencontre rapprochée avec UP Yoddhas. En fait, ils n’ont remporté qu’un seul de leurs quatre derniers matchs du tournoi. Patna Pirates aimerait beaucoup une victoire contre les Gujarat Giants et grimper sur le tableau des points. Bien que Patna ne puisse pas se qualifier pour les huitièmes de finale, ils voudraient toujours terminer leur campagne en beauté. Pendant ce temps, les Gujarat Giants ont finalement mis fin à leur série de défaites humiliantes et ont assommé Puneri Paltan lors de leur dernier match. Parteek Dahiya a très bien joué pour le Gujarat contre Puneri Paltan. Le Gujarat comptera à nouveau sur lui vendredi. Mais les goûts de Mahendra Rajput et du capitaine Chandran Ranjit devront également intensifier si le Gujarat veut enchaîner les victoires.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Avant le match de Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Gujarat Giants, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Gujarat Giants ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Gujarat Giants se jouera le 2 décembre.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Gujarat Giants ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Gujarat Giants se jouera au Gachibowli Indoor Stadium, à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Gujarat Giants ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Gujarat Giants débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Gujarat Giants ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Gujarat Giants sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Gujarat Giants ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Patna Pirates et Gujarat Giants sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Patna Pirates Probable Départ 7 : Sunil, Neeraj Kumar, Sajin C, Rohit Gulia, Mohammadreza Chiyaneh, Sachin Tanwar, Monu

Géants du Gujarat Probable départ 7 : Sandeep Kandola, Rinku Narwal, Arkam Shaikh, Parteek Dahiya, Shankar Gadai, Mahendra Rajput, Chandran Ranjit

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici