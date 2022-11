Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabaddi League en direct

Les Gujarat Giants et Dabang Delhi s’affronteront lors du prochain match de la Pro Kabaddi League le 25 novembre. Dabang Delhi a connu un excellent début de tournoi mais s’est ensuite essoufflé. Delhi est maintenant renaissante et a enregistré des victoires consécutives sur les Haryana Steelers et les Patna Pirates. Delhi a été particulièrement clinique contre les Haryana Steelers et leurs raiders (Naveen Kumar et Ashu Malik) ont été formidables dans ce match. Delhi s’appuiera également sur les deux contre les géants du Gujarat.

Les Giants du Gujarat sont sur une séquence de quatre défaites consécutives. Ils ont probablement anéanti leurs chances de passer au tour suivant. Le Gujarat aimerait une victoire contre Dabang Delhi vendredi. Leurs chances dépendront de Sandeep Kandola et Rakesh Sangroya.

Avant le match de Pro Kabaddi League entre Gujarat Giants et Dabang Delhi, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabaddi League entre Gujarat Giants et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Gujarat Giants et Dabang Delhi se jouera le 25 novembre, vendredi.

Où se jouera le match de Pro Kabaddi League entre Gujarat Giants et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre les Gujarat Giants et Dabang Delhi se jouera au Gachibowli Indoor Stadium, à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabaddi League entre Gujarat Giants et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre les Gujarat Giants et Dabang Delhi débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Pro Kabaddi League entre les Gujarat Giants et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre les Gujarat Giants et Dabang Delhi sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Pro Kabaddi League entre Gujarat Giants et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Gujarat Giants et Dabang Delhi sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Gujarat Giants Probable Départ 7: Sandeep Kandola, Rinku Narwal, Baldev Singh, Pardeep Kumar, Rakesh Sangroya, Mahendra Rajput, Chandran Ranjit

Dabang Delhi Départ probable 7: Naveen Kumar, Ravi Kumar, Vishal, Manjeet, Ashu Malik, Krishan, Sandeep Dhull

