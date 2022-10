Quand et où regarder la saison 9 de la Pro Kabaddi League en direct en ligne et à la télévision

La neuvième édition de la Pro Kabaddi League a démarré avec des matchs palpitants. Les fans attendent maintenant avec impatience les trois matchs captivants de vendredi. Alors que les Tamil Thalaivas affronteront U Mumba, les Haryana Steelers verrouilleront les cornes avec les Jaipur Pink Panthers. Lors du troisième match de la journée, Gujarat Giants et Puneri Paltan s’affronteront dans une rencontre intrigante. U Mumba aura envie de ses chances contre Tamil Thalaivas vendredi. Ils avaient remporté une victoire impressionnante contre UP Yoddhas lors de leur dernier match. En même temps, c’est un match crucial pour Tamil Thalaivas. Ils n’ont enregistré aucune victoire dans le tournoi et auront à cœur de le faire contre U Mumba.

Dans le deuxième match, les Haryana Steelers semblent favoris pour gagner contre les Jaipur Pink Panthers. Haryana a remporté ses deux matchs jusqu’à présent et est sous une forme impérieuse. Pendant ce temps, il y a très peu de choix entre Gujarat Giants et Puneri Paltan lors du troisième match. Les deux équipes languissent en bas de tableau et aimeraient récolter un maximum de points vendredi.

Alors asseyez-vous et profitez des matchs à indice d’octane élevé du vendredi.

Avant les matchs de la Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba, Haryana Steelers et Jaipur Pink Panthers, Gujarat Giants et Puneri Paltan, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba, Haryana Steelers et Jaipur Pink Panthers, Gujarat Giants et Puneri Paltan ?

Les matchs de la Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba, Haryana Steelers et Jaipur Pink Panthers, Gujarat Giants et Puneri Paltan se joueront le 14 octobre, vendredi.

Où se joueront les matchs de la Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba, Haryana Steelers et Jaipur Pink Panthers, Gujarat Giants et Puneri Paltan ?

Les matchs de la Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba, Haryana Steelers et Jaipur Pink Panthers, Gujarat Giants et Puneri Paltan se joueront au stade Shree Kanteerava de Bengaluru.

À quelle heure commenceront les matchs de la Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba, Haryana Steelers et Jaipur Pink Panthers, Gujarat Giants et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba débutera à 19h30 IST.

Le match de la Pro Kabaddi League entre Haryana Steelers et Jaipur Pink Panthers débutera à 20h30 IST.

Le match de la Pro Kabaddi League entre Gujarat Giants et Puneri Paltan débutera à 21h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba, Haryana Steelers et Jaipur Pink Panthers, Gujarat Giants et Puneri Paltan ?

Les matchs de la Pro Kabaddi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la Pro Kabaddi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba, Haryana Steelers et Jaipur Pink Panthers, Gujarat Giants et Puneri Paltan ?

Les matchs de la Pro Kabaddi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

U Mumba Probable Départ 7 : Guman Singh, Surinder Singh, Harendra Kumar, Ashish, Shivam, Rinku, Mohit

Thalaivas tamouls Probable départ 7 : Sagar, Sahil Gulia, M Abhishek, Abhimanyu Kaushik, Pawan Sherawat, Ajinkya Pawar, Himanshu

Haryana Steelers Départ probable 7 : Ankit, Mohit, Joginder Narwal, Rakesh Narwal, Manjeet, Lovepreet Singh, Nitin Rawal

Jaipur Pink Panthers Probable Départ 7 : Arjun Deshwal, Sunil Kumar, Abhishek KS, Rahul Chaudhari, V Ajith, Sahul Kumar, Ankush

Géants du Gujarat Probable départ 7 : Sandeep Kandola, Rinku Narwal, Baldev Singh, Pardeep Kumar, Rakesh Sangroya, Mahendra Rajput, Chandran Ranjit

Puneri Paltan Départ probable 7 : Aslam Inamdar, Balasaheb Jadhav, Sanket Sawant, Mohit Goyat, Akash Shinde, Alankar Patil, Badal Singh

