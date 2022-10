Quand et où regarder la Pro Kabaddi League

La neuvième édition de la Pro Kabbadi League diffusera dimanche deux grands matchs. Alors que les Jaipur Pink Panthers affronteront les Bengaluru Bulls, les Tamil Thalaivas verrouilleront les cornes avec Dabang Delhi. Les deux matchs mettront en vedette une action au bord du siège et les fans attendent avec impatience le double en-tête du week-end. Les Jaipur Pink Panthers ont perdu leurs deux derniers matchs et aimeraient retrouver le chemin de la victoire.

Lire aussi | ISL 2022-23: ATK Mohun Bagan bat le Bengale oriental 2-0 dans le derby de Kolkata

Avec les Bengaluru Bulls, ils ont un adversaire redoutable qui resurgit. Les Bengaluru Bulls ont été en excellente forme lors des derniers matchs. Bien qu’ils n’aient pu réussir qu’un match nul lors de leur dernier match contre Patna Pirates, Vikash Khandola et Bharat sont en grande forme. Les Pink Panthers de Jaipur devront exécuter leurs plans contre les raiders des Bengaluru Bulls dimanche.

Pendant ce temps, le deuxième match est intéressant. Dabang Delhi et Tamil Thalaivas s’affrontent dans ce qui est un concours de David et Goliath. Tamil Thalaivas devra être au sommet de son art s’il veut battre cette solide équipe de Delhi. Pawan Sherawat et Ajinkya Pawar seront la clé pour Tamil Thalaivas.

Avant les matchs de la Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Bengaluru Bulls et Tamil Thalaivas et Dabang Delhi, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Bengaluru Bulls, Tamil Thalaivas et Dabang Delhi ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Bengaluru Bulls, Tamil Thalaivas et Dabang Delhi se joueront le 30 octobre, dimanche.

Où se joueront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Bengaluru Bulls, Tamil Thalaivas et Dabang Delhi ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Bengaluru Bulls, Tamil Thalaivas et Dabang Delhi se joueront au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, Pune.

À quelle heure commenceront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Bengaluru Bulls, Tamil Thalaivas et Dabang Delhi?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Jaipur Pink Panthers et les Bengaluru Bulls débutera à 19h30 IST le 30 octobre.

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Dabang Delhi débutera à 20h30 IST le 30 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les matchs de la Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Bengaluru Bulls, Tamil Thalaivas et Dabang Delhi ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Bengaluru Bulls, Tamil Thalaivas et Dabang Delhi ?

Les matchs de la Pro Kabbadi League seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Jaipur Pink Panthers Probable Départ 7: Sunil Kumar, Shaul Kumar, Abhishek KS, V Ajith Kumar, Ankush, Arjun Deshwal, Rahul Chaudhari

Bengaluru Bulls départ probable 7: Vikash Khandola, Bharat, Neeraj Narwal, Saurabh Nandal, Mahender Singh, Aman, GB Plus

Tamil Thalaivas Probable Départ 7: Sagar, Sahil Gulia, M Abhishek, Abhimanyu Kaushik, Pawan Sherawat, Ajinkya Pawar, Himanshu

Dabang Delhi Départ probable 7: Naveen Kumar, Ravi Kumar, Vishal, Manjeet, Ashu Malik, Krishan, Sandeep Dhull

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici