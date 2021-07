Quand et où regarder la finale masculine entre Novak Djokovic et Matteo Berrettini

En lice pour le 20e titre du Grand Chelem, un record, le numéro un mondial Novak Djokovic affrontera l’Italien Matteo Berrettini lors de la finale masculine de Wimbledon dimanche sur le court central de Londres. La star serbe a remporté cinq titres à Wimbledon à ce jour et il est deux fois champion en titre de l’événement. Djokovic est invaincu à Wimbledon lors de ses 20 derniers matches. Il a également remporté à la fois le Grand Chelem en 2021 – l’Open d’Australie et l’Open de France – qui ont eu lieu. Et, peut-être, c’est pourquoi il n’est pas exagéré de dire qu’il est largement favori pour remporter le championnat.

En revanche, Berrettini faisait partie des meilleurs prétendants à la qualification pour la finale depuis le début de l’épreuve. Cependant, il a dépassé toutes les attentes avec sa performance exceptionnelle à Wimbledon. Berrettini a organisé l’affrontement final contre la tête de série en battant Hubert Hurkacz en quatre sets.

Avant la finale masculine de Wimbledon 2021 entre Novak Djokovic et Matteo Berrettini ; voici tout ce que vous devez savoir :

Quand est la finale de Wimbledon 2021 Hommes ?

La finale masculine de Wimbledon 2021 entre Novak Djokovic et Matteo Berrettini aura lieu le dimanche 11 juillet.

A quelle heure aura lieu la finale Hommes de Wimbledon 2021 ?

La finale hommes entre Novak Djokovic et Matteo Berrettini aura lieu à 18h30 (IST).

Où se déroulera la finale masculine de Wimbledon 2021 ?

La finale masculine de Wimbledon 2021 entre Novak Djokovic et Matteo Berrettini se jouera sur le court central du All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, en Angleterre.

Où puis-je regarder la finale masculine de Wimbledon 2021 à la télévision ?

La finale masculine de Wimbledon 2021 entre Novak Djokovic et Matteo Berrettini sera télévisée sur Star Sports Select 1 et Star Sports Select 2 (chaînes SD et HD).

Où puis-je diffuser en direct la finale masculine de Wimbledon 2021 en ligne ?

La finale masculine de Wimbledon 2021 entre Novak Djokovic et Matteo Berrettini peut être diffusée en direct sur Disney + Hotstar.

