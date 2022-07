Quand et où regarder la finale de l’UEFA Euro entre l’Angleterre féminine et l’Allemagne féminine Couverture en direct sur la télévision en direct en ligne

L’Angleterre féminine et l’Allemagne féminine s’affronteront lors d’une finale à succès de l’Euro 2022. Le match à enjeux élevés entre l’Angleterre féminine et l’Allemagne, huit fois championne, se tiendra dimanche dans l’emblématique stade de Wembley. L’équipe de Sarina Wiegman a vécu un tournoi de rêve et a battu ses adversaires jusqu’à présent 20-1 et l’Allemagne 13-1. Avec le soutien à domicile du côté des Lionnes, les femmes anglaises sont les favorites pour remporter l’insaisissable championnat d’Europe.

L’Angleterre féminine a également atteint la finale de l’Euro en 2009. Cependant, ils ont été largement battus par l’Allemagne. Mais les femmes anglaises sauront qu’elles ont une occasion en or d’aller jusqu’au bout dimanche.

D’un autre côté, les femmes allemandes ont du pain sur la planche alors qu’elles se préparent à affronter l’Angleterre devant les quelque 90 000 fans de Wembley. Les femmes allemandes sauront que la foule sera massivement contre elles. Mais Alexandra Popp et son équipe devront bloquer tout le bruit et jouer à leur plein potentiel, s’ils veulent avoir une chance de battre cette brillante équipe anglaise.

Avant l'Euro féminin 2022 Match final entre l'Angleterre féminine et l'Allemagne féminine, voici tout ce que vous devez savoir :