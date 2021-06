Quand et où regarder la diffusion en direct, les horaires en Inde, les actualités de l’équipe

La Slovaquie, qui dispute son deuxième Groupe E, visera à suivre les traces de l’Italie et à se qualifier en toute sécurité pour les huitièmes de finale lorsqu’elle affrontera la Suède au Gazprom Arena, à Saint-Pétersbourg vendredi. Après des résultats positifs lors de leurs matchs d’ouverture à l’Euro 2020, les deux équipes viseront des points cruciaux dans cet affrontement, qui les fera franchir une étape vers les huitièmes de finale du Championnat d’Europe.

Lors de leurs matchs d’ouverture respectifs de l’Euro 2020, la Slovaquie a remporté une victoire surprise contre la Pologne, les battant 2-1 au même endroit. Alors que la Suède a déployé un effort défensif discipliné contre l’Espagne triple championne pour partager les points à l’Estadio de La Cartuja lundi.

L’Euro 2020 de vendredi soir sera la première rencontre entre la Suède et la Slovaquie lors d’un tournoi majeur. Leur match le plus récent a été un match nul (1-1) lors d’un match amical international en octobre 2018. Cependant, les deux équipes nationales abordent ce match sur la base d’un élan impressionnant. La Suède est actuellement sur une séquence de six matchs sans défaite, tandis que ses homologues slovaques sont également sur une séquence de six matchs sans défaite dans toutes les compétitions. Les deux équipes auront pour objectif de maintenir cette belle série de résultats qui nous promet une rencontre craquante à Saint-Pétersbourg.

Le match de l’Euro 2020 Groupe E Suède vs Slovaquie débutera à 18h30 IST.

Euro 2020 Suède vs Slovaquie: Nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Janne Andersson manquera les services de Mikael Lustig, qui s’est blessé lors de son match d’ouverture contre l’Espagne, manquera contre les Slovaques. Mattias Svanberg, qui a contracté COVID-19, sera également absent pour cette rencontre. Cependant, Andersson sera heureux car Dejan Kulusevski sera à sa disposition après avoir terminé sa période d’isolement induite par COVID-19.

Contrairement à la Suède, Stefan Tarkovic n’a qu’un seul problème de blessure sous la forme d’Ivan Schranz, qui a été mis à l’écart en raison d’une blessure.

Onze de départ possible pour la Suède : Robin Olsen (GK) ; Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson ; Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg ; Marcus Berg, Alexandre Isak

Onze de départ possible de la Slovaquie : Martin Dubravka ; Peter Pekarik, Lubomir Satka, Milan Skriniar, Tomas Hubocan ; Juraj Kucka, Jakub Hromada ; Lukas Haraslin, Marek Hamsik, Robert Mak ; Ondrej Duda

A quelle heure débutera le match Suède vs Slovaquie Euro 2020 ?

Le match du groupe E de l’Euro 2020 entre les deux équipes débutera à 18h30 IST le vendredi 18 juin à la Gazprom Arena, à Saint-Pétersbourg, en Russie.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match amical international Suède vs Slovaquie ?

Sony Ten 2/HD, Sony Ten 3/HD (Hindi). Sony Six/HD et Sony Ten 4/HD retransmettront le match en direct.

Comment puis-je diffuser en direct le match Suède vs Slovaquie Euro 2020?

La diffusion en direct sera disponible sur les téléviseurs SonyLIV et Jio.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici