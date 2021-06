Quand et où regarder la diffusion en direct, les horaires en Inde, les actualités de l’équipe

L’Angleterre commence son voyage pour l’Euro 2020 par une rencontre difficile dimanche, alors qu’elle renouvelle les hostilités avec la Croatie au stade de Wembley, trois ans après que les Checkered Ones ont anéanti leurs rêves de Coupe du monde 2018. Gareth Southgate a l’une des équipes les plus fortes du championnat et il espère prendre un bon départ à l’Euro 2020. Les Three Lions sont déjà sur le point d’aller jusqu’au bout du tournoi, après avoir réussi à revenir en arrière. dos blancs contre l’Autriche et la Roumanie lors de leurs dernières sorties.

La Croatie a été une épine dans le pied de l’Angleterre et les hommes de Zlatko Dalic peuvent provoquer un bouleversement majeur pour l’équipe hôte dans leur propre arrière-cour. Les Checkered Ones ont fait match nul 1-1 contre l’Arménie le 1er juin, avant de s’incliner 0-1 contre la Belgique lors de leur dernier match amical international le 6 juin. leurs cinq derniers matches de ce type. Cependant, l’Angleterre a battu la Croatie 2-1 à Wembley en novembre 2018 pour se qualifier pour les demi-finales de l’UEFA Nations League 2019. Le match Euro 2020 Angleterre vs Croatie débutera à 18h30 IST.

Euro 2020 Angleterre vs Croatie: Nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

La Croatie a une équipe en pleine forme et tous les joueurs seront disponibles pour la sélection. L’Angleterre, en revanche, pourrait manquer les services de Harry Maguire et Jordan Henderson, tant la disponibilité du duo reste incertaine pour ce match.

Onze de départ possibles pour l’Angleterre : Jordan Pickford (GK), John Stones, Kieran Trippier, Luke Shaw, Joe Gomez ; Declan Rice, Mason Mount, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Marcus Rashford

Composition de départ possible pour la Croatie : Dominik Livakovic (GK), Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Duje Caleta-Car, Borna Barisic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Ante Rebic, Bruno Petkovic, Ivan Perisic

A quelle heure débutera le match Angleterre vs Croatie Euro 2020 ?

Le match de l’Euro 2020 entre les deux équipes débutera à 18h30 IST le dimanche 13 juin au stade de Wembley à Londres.

Quelle chaîne de télévision diffusera le match amical entre l’Angleterre et la Croatie ?

Sony Ten 2/HD, Sony Ten 3/HD (Hindi). Sony Six/HD et Sony Ten 4/HD retransmettront le match en direct.

Comment puis-je diffuser en direct le match Angleterre vs Croatie Euro 2020?

La diffusion en direct sera disponible sur les téléviseurs SonyLIV et Jio.

