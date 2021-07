Quand et où regarder la diffusion en direct en Inde

La WWE revient en tournée et son premier pay-per-view (PPV) pleine capacité, l’édition Money in the Bank 2021 marque le premier événement majeur de cette nouvelle ère. L’action de l’événement annuel devrait avoir lieu ce dimanche 18 juillet à la Dickies Arena de Fort Worth, au Texas. Un spectacle de lancement lancera les festivités une heure avant le spectacle principal, qui débutera à 5h30, IST.

La carte de match de l’événement PPV sera mise en vedette par les matchs du classement mettant en vedette huit superstars des divisions masculine et féminine avec une opportunité de titre à gagner. Le gagnant gravira une échelle pour récupérer une mallette contenant un contrat pour un match de titre garanti à tout moment au cours de l’année suivante.

Pendant ce temps, l’événement principal verra Edge défier le titre de championnat universel de Roman Reigns, tandis que Bobby Lashley défendra sa ceinture de championnat de la WWE contre Kofi Kingston. Charlotte Flair affrontera Rhea Ripley pour le championnat féminin brut de cette dernière. Outre les matchs de classement, il y aura plusieurs autres grands matchs qui aideront à préparer la carte pour l’événement massif SummerSlam à Las Vegas.

Quand commencera le WWE Money in the Bank ?

Le match débutera le dimanche 18 juillet 2021.

Où se tiendra le WWE Money in the Bank ?

Le match aura lieu à la Dickies Arena de Fort Worth, au Texas.

Les matchs commenceront à 5h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront WWE Money in the Bank en Inde ?

Les fans peuvent regarder l’événement en direct sur Sony Ten 1 et Ten 3 en anglais et en hindi.

Comment regarder la diffusion en direct de WWE Money in the Bank ?

Sony LIV diffusera également l’action en direct.

