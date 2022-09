WWE Clash at the Castle 2022 : Quand et où regarder la couverture en direct sur Live TV Online

The Clash at the Castle sera le premier événement live premium de stade de la WWE au Royaume-Uni depuis plus de 30 ans. L’événement très attendu aura lieu au Principality Stadium au Pays de Galles le samedi 3 septembre. Le programme massif aura des enjeux importants et la poursuite des principaux scénarios de l’univers de la WWE.

Notamment, ce sera le premier événement majeur sans l’ancien PDG Vince McMahon et sera le premier événement dirigé par Triple H et la nouvelle équipe créative.

Jusqu’à présent, seuls six matchs ont été annoncés pour l’événement. Cependant, d’autres affrontements pourraient être révélés lors de Friday Night SmackDown. Dans l’état actuel des choses, la carte de match semble solide, avec de nombreux affrontements mettant en vedette les meilleurs talents européens de la liste principale et des développements sains de l’intrigue.

Dans l’événement principal de l’extravagance de la lutte, Drew McIntyre cherchera à utiliser son avantage sur le terrain pour enregistrer la plus grande victoire de sa carrière lorsqu’il affrontera Roman Reigns pour le championnat mondial incontesté de la WWE dans la nuit.

Le titre féminin de SmackDown sera en jeu alors que la championne Liv Morgan affrontera Shayna Baszler. Dans le championnat intercontinental, le guerrier irlandais Sheamus défiera le champion Gunther après que les deux se soient battus à plusieurs reprises dans la préparation de cet événement. Ailleurs, la querelle de Rey Mysterio et Edge avec Judgment Day trouvera enfin une conclusion dans la nuit.

Avec une action à indice d’octane élevé et un drame à couper le souffle attendu dans la nuit, ne manquez pas la confrontation passionnante du méga événement Clash at the Castle de la WWE.

Voici tout ce que vous devez savoir sur WWE Clash at the Castle 2022 :

Quand aura lieu WWE Clash at the Castle 2022 ?

WWE Clash at the Castle 2022 aura lieu le samedi 3 septembre.

Où se déroule WWE Clash at the Castle 2022 ?

WWE Clash at the Castle 2022 se déroule au Principality Stadium au Pays de Galles, au Royaume-Uni.

À quelle heure commence WWE Clash au Château 2022 ?

WWE Clash at the Castle 2022 débutera à 21h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront WWE Clash au Château 2022 ?

WWE Clash at the Castle 2022 sera diffusé sur le réseau Sony Sports en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct de WWE Clash at the Castle 2022 ?

WWE Clash at the Castle 2022 sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

