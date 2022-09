Quand et où regarder la couverture en direct sur Live TV Online

La saison 2022 de la Diamond League a enfin atteint sa fin commerciale avec la grande finale prévue les 7 et 8 septembre à Zurich, en Suisse. La superstar indienne du javelot Neeraj Chopra sera à la recherche de son tout premier trophée de la Diamond League en finale.

Le médaillé d’or olympique s’est qualifié pour la finale de la Diamond League après avoir décroché un podium à la Stockholm Diamond League, puis décroché la première position à Lausanne la semaine dernière.

Dans l’état actuel des choses, Neeraj Chopra occupe la quatrième place du classement général derrière le médaillé d’argent olympique Jakub Vadlejch, l’Allemand Julian Weber et le champion du monde Anderson Peters. Cependant, Peters s’est retiré de la finale de la Diamond League en raison d’une blessure subie lors d’une altercation le mois dernier.

Les six meilleurs athlètes de la phase de ligue se sont qualifiés pour la finale et avec Peters absent, Patricks Galiums, Leandro Ramos et Curtis Thompson sont les trois autres athlètes qui complètent la formation étoilée pour la finale.

Neeraj n’a pas été à son meilleur, depuis la blessure qui l’a exclu des Jeux du Commonwealth à Birmingham. Bien qu’il ait admis que sa forme physique n’était pas à son apogée, l’athlète indien visera à franchir la barre convoitée des 90 m en finale et à remporter son tout premier trophée de la Ligue de diamant.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’épreuve de lancer de javelot de Neeraj Chopra lors de la finale de la Diamond League 2022 :

Quand aura lieu l’épreuve de lancer de javelot de Neeraj Chopra lors de la finale de la Diamond League 2022 ?

L’épreuve de lancer de javelot de Neeraj Chopra lors de la finale de la Diamond League 2022 aura lieu le jeudi 8 septembre.

Où se déroule l’événement de lancer de javelot de Neeraj Chopra lors de la finale de la Diamond League 2022 ?

L’épreuve de lancer de javelot de Neeraj Chopra lors de la finale de la Diamond League 2022 se déroule au Letzigrund à Zurich, en Suisse.

À quelle heure commence l’événement de lancer de javelot de Neeraj Chopra lors de la finale de la Diamond League 2022 ?

L’épreuve de lancer de javelot de Neeraj Chopra lors de la finale de la Diamond League 2022 débutera à 23 h 50 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront l’événement de lancer de javelot de Neeraj Chopra lors de la finale de la Diamond League 2022 ?

L’événement de lancer de javelot de Neeraj Chopra lors de la finale de la Diamond League 2022 sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct de l’événement Lancer de javelot de Neeraj Chopra lors de la finale de la Diamond League 2022 ?

L’événement de lancer de javelot de Neeraj Chopra lors de la finale de la Diamond League 2022 sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Voot.

