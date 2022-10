Quand et où regarder la couverture en direct ISL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

La neuvième saison de la Super League indienne (ISL) est sur le point de commencer vendredi et le Kerala Blasters FC affrontera les géants de Kolkata East Bengal FC lors du match inaugural. Le match d’ouverture entre le Kerala et le Bengale oriental se jouera au stade Jawaharlal Nehru de Kochi.

L’entraîneur du Bengale oriental, Stephen Constantine, se méfiera des prouesses de buteur de son équipe avant le match contre le Kerala. L’incapacité de la brigade Rouge et Or à trouver le fond des filets est devenue un gros problème à la Copie Durand. Le Bengale oriental n’a réussi à marquer que trois buts contre le Mumbai City FC dans le tournoi. Et l’entraîneur Constantine doit résoudre ce problème dès que possible pour présenter un spectacle remarquable en ISL.

Avant le match ISL entre Kerala Blasters FC et East Bengal FC, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match ISL 2022-23 entre Kerala Blasters FC et East Bengal FC ?

Le match ISL 2022-23 entre Kerala Blasters FC et East Bengal FC aura lieu le 7 octobre, vendredi.

Où se jouera le match ISL 2022-23 Kerala Blasters FC vs East Bengal FC ?

Le match ISL entre le Kerala Blasters FC et l’East Bengal FC se jouera au Jawaharlal Nehru Stadium de Kochi.

À quelle heure commencera le match ISL 2022-23 Kerala Blasters FC vs East Bengal FC ?

Le match ISL entre le Kerala Blasters FC et l’East Bengal FC débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Kerala Blasters FC vs East Bengal FC ISL?

Le match Kerala Blasters FC vs East Bengal FC ISL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Kerala Blasters FC contre East Bengal FC ISL ?

Le match Kerala Blasters FC vs East Bengal FC ISL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Kerala Blasters FC vs East Bengal FC Possible onze de départ :

Formation de départ prévue du Kerala Blasters FC : Prabhsukhan Gill, Jessel Carneiro, Victor Mongil, Sandeep Singh, Harmanjot Khabra, Jeakson Singh, Sahal Abdul Samad, Bryce Brian Miranda, Dimitrios Diamantakos, Rahul KP, Bidyashagar Singh

Composition de départ prévue pour l’East Bengal FC : Kamaljit Singh, Ankit Mukherjee, Ivan Gonzalez, Mohamad Rakip, Jerry Lalrinzuala, Alex Lima, Amarjit Kiyam, Aniket Jadhav, Souvik Chakrabarti, Cleiton Silva, Eliandro

