Quand et où regarder la couverture en direct ISL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Le Hyderabad FC a lancé sa défense du titre sur une note brillante et a remporté cinq de ses six premiers matchs lors de la neuvième saison de la Super League indienne. Les joueurs de table viseront désormais à poursuivre leurs six matchs sans défaite alors qu’ils affronteront les Kerala Blasters samedi. Les deux équipes seront en action au GMC Balayogi Athletic Stadium à Hyderabad.

Les champions en titre entreront dans la rencontre après avoir pris le meilleur sur le Jamshedpur FC, lors de leur dernier match. Le milieu de terrain du Hyderabad FC Mohammad Yasir a marqué le seul but du match pour vaincre les vainqueurs du bouclier de la saison dernière.

Pendant ce temps, les Kerala Blasters ont remporté deux matchs consécutifs pour retrouver l’élan dont ils avaient tant besoin avant le match crucial de samedi. Après avoir remporté trois victoires en six matches, les hommes d’Ivan Vukomanovic sont actuellement placés en cinquième position sur le tableau des points de la Super League indienne.

Avant le match ISL entre Hyderabad FC et Kerala Blasters FC, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match ISL 2022-23 entre Hyderabad FC et Kerala Blasters FC ?

Le match ISL 2022-23 entre Hyderabad FC et Kerala Blasters FC aura lieu le 19 novembre, samedi.

Où se jouera le match ISL 2022-23 Hyderabad FC vs Kerala Blasters FC ?

Le match ISL entre Hyderabad FC et Kerala Blasters FC se jouera au GMC Balayogi Athletic Stadium, à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match ISL 2022-23 Hyderabad FC vs Kerala Blasters FC ?

Le match ISL entre Hyderabad FC et Kerala Blasters FC débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Hyderabad FC vs Kerala Blasters FC ISL?

Le match Hyderabad FC vs Kerala Blasters FC ISL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Hyderabad FC vs Kerala Blasters FC ISL ?

Le match Hyderabad FC vs Kerala Blasters FC ISL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Hyderabad FC vs Kerala Blasters FC Possible onze de départ :

Composition de départ prévue du Hyderabad FC : Laxmikant Kattimani, Nikhil Poojary, Odei Onaindia, Chinglensana Singh, Akash Mishra, Joao Victor, Hitesh Sharma, Mohammad Yasir, Halicharan Narzary, Javier Siverio, Bartholomew Ogbeche,

Formation de départ prévue du Kerala Blasters FC : Prabhsukhan Gill, Soraisham Sandeep Singh, Ruivah Hormipam, Marko Leskovic, Nishu Kumar, Jeakson Singh, Sahal Samad, Ivan Kaliuzhnyi, Adrian Luna, Dimitrios Diamantakos, Rahul KP

