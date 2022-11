Quand et où regarder la couverture en direct ISL 2022-23 sur la télévision en direct en ligne

Le Jamshedpur FC se rendra au Tamil Nadu pour affronter le Chennaiyin FC en Super League indienne samedi. Le match passionnant aura lieu au stade Jawaharlal Nehru à 17h30 IST.

A LIRE AUSSI | La France remplace Christopher Nkunku, blessé, par Randal Kolo Muani pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

Les deux équipes n’ont pas connu les meilleurs départs de la ligue et chercheront à accumuler des victoires lors de leurs prochains matchs. Chennaiyin a deux victoires et autant de défaites avec un match qui s’est terminé dans une impasse. Les Marina Machans chercheront désespérément les trois points après avoir été battues par le Mumbai City FC lors de leur dernier match. L’équipe de Chennai a été battue 6-2 à Mumbai. Ils chercheront à laisser derrière eux la honteuse défaite et à remporter une grosse victoire contre les Steelers.

Pendant ce temps, Jamshedpur a enduré une saison décevante et voudra renverser la vapeur. Le manager Owen Koyle serait retourné à la planche à dessin pour trier ses plans après avoir goûté à des défaites consécutives aux mains de Goa et Hyderabad. Les Steelers ont du mal à l’avant-dernière position du tableau et ont désespérément besoin de commencer à accumuler des points pour maintenir leur saison en vie.

Avant le match ISL entre le Chennaiyin FC et le Jamshedpur FC, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match ISL 2022-23 entre Chennaiyin FC et Jamshedpur FC ?

Le match ISL 2022-23 entre le Chennaiyin FC et le Jamshedpur FC aura lieu le 19 novembre, samedi.

Où se jouera le match ISL 2022-23 Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC ?

Le match ISL entre le Chennaiyin FC et le Jamshedpur FC se jouera au Jawaharlal Nehru Stadium de Chennai.

À quelle heure commencera le match ISL 2022-23 entre Chennaiyin FC et Jamshedpur FC ?

Le match ISL entre le Chennaiyin FC et le Jamshedpur FC débutera à 17h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC ISL ?

Le match Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC ISL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC ISL ?

Le match Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC ISL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC Onze de départ possibles :

Composition de départ prévue du Chennaiyin FC : Debjit Majumder (Gk), Ajith Kumar, Fallou Diagne, Aakash Sangwan, Y. Jiteshwor Singh, Anirudh Thapa, Julius Duker, Abdenasser El Khayati, Prasanth Karuthadathkuni, Peter Sliskovic, Rahim Ali

Formation de départ prévue du Jamshedpur FC : Rehenesh TP (Gk), Laldinliana Renthlei, Eli Sabia, Peter Hartley, Ricky Lallawmawma, Jitendra Singh, Wellington Cirino Mori, Boris Singh, Farukh Choudhary, Ritwik Das, Daniel Chukwu

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici